دبلوماسي أمريكي سابق ينتقد اللهجة “البغيضة” لنتنياهو

الاصلاح نيوز –

صرح دبلوماسي أمريكي سابق الاثنين، بأن اللهجة “البغيضة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، عقب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، “غير مقبولة”.

وقال دان كورتزر، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد الرئيس الامريكي السابق، جورج دابليو. بوش، للإذاعة الإسرائيلية، إن “اللهجة التي استخدمت ضد رئيس الولايات المتحدة، غير مسبوقة في حد ذاتها، وأنها حقاً يجب ألا تكون اللهجة التي يستخدمها حليف مع حليف”.

وكان نتنياهو اتهم الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، بالضغط من وراء الكواليس لصدور القرار. وقال مساء الاحد: “ليس لدينا شك في أن إدارة أوباما بادرت بذلك، ووقفت وراءه، ونسقت بشأن الصياغة وطالبت بأن يتم تمريره”.

وكان مجلس الامن الدولي اعتمد يوم الجمعة الماضي القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى وقف ذلك، مع تصويت 14 عضواً لصالح القرار وامتناع عضو واحد فقط هو الولايات المتحدة.