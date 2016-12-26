الصين تخفض دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

الاصلاح نيوز –

قالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان اليوم الاثنين إن الصين ستخفض دعم إمدادات الكهرباء التي تصل إلى الشبكة الوطنية من محطات الطاقة الشمسية الضخمة التي شيدت حديثا وتوربينات توليد الكهرباء من الرياح اعتبارا من الأول كانون الثاني.

وأضافت اللجنة أن الصين تتوقع خفض دعم الطاقة الشمسية الجديدة بواقع 4.5 مليار يوان (648 مليون دولار) وطاقة الرياح البرية بواقع 1.5 مليار يوان (216 مليون دولار) بعد تعديل السعر.

وتابعت أن خفض الدعم والأسعار يرجع لما وصفته بانخفاض تكلفة الإنتاج في قطاع توليد الطاقة المتجددة وأنه سيخفف العبء على استثمارات الدولة في القطاع.