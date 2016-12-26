الهيئة الخيرية تسير قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة

الاصلاح نيوز –

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاحد ، قافلة مساعدات أنسانية الى قطاع غزة.

وقال امين عام الهيئة ايمن المفلح ان القافلة تضم خمس شاحنات محملة ب 100 طن أرز من أصل 300 طن سيتم العمل على أرسالها في الفترة المقبلة، مبينا ان هذه المساعدات التي تبرع بها جمعية الأمداد الخيرية من دولة جنوب أفريقيا سيتم تسليمها الى الهلال الأحمر الفلسطيني ليتم توزيعها من خلالهم على العائلات المحتاجة . يشار الى أن الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية أرسلت في العام الماضي 300 طن من الأرز بتبرع من جمعية الأمداد الخيرية- جنوب أفريقيا من خلال وكالة الامم المتحدة لاغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الانروا).