أمانة عمّان تنهي العمل بمشروع خطوط تصريف مياه الامطار

الاصلاح نيوز –

افتحت أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير المركزية اليوم الاثنين الحركة المرورية في شارع الملك عبدالله الثاني للجزء الممتد من إشارة الدفاع المدني الى مدخل دوار صويلح بعد انجاز العمل بتعزيز خطوط تصريف مياه الامطار في الموقع.

وانهت الامانة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح اليوم تركيب خط تصريف مياه امطار بقطر 1200 ملم، ضمن استكمال المرحلة الثانية من تعزيز شبكة خطوط تصريف مياه الامطار في المنطقة الصناعية – دوار صويلح.

وكانت الامانة نفذت المرحلة الاولى من المشروع بتركيب عبارة انبوبية بقطر 1000 ملم (مزدوج ) من شارع رفاعة الانصاري باتجاه شارع ابن عاشور وحتى محطة الوقود “توتال” بجانب الدوار.

وسيتم لاحقا مواصلة المرحلة الثالثة والنهائية من تعزيز خطوط تصريف مياه الامطار والتي تشمل الجزء الممتد من محطة الوقود “توتال” باتجاه أسفل جسر صويلح ومنه باتجاه شارع جرش – البقعة .