الثلاثاء: منخفض جوي وثلوج في القمم الجبلية العالية

الاصلاح نيوز –

تتأثر المملكة بمُنخفض جوي نهار الثلاثاء يتمركز شرق جزيرة قبرص، يترافق مع كُتلة هوائية باردة.

ويكون الطقس بارداً عُموماً، وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائماً وماطراً على فترات، في أجزاء واسعة من شمال ووسط البلاد، تمتد تدريجياً إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية.

وتكون الامطار غزيرة في بعض المناطق و قد تترافق مع حدوث الرعد وتساقُط زخات البَرَد احياناً.

كما ويُتوقع تساقُط الثلوج أحياناً فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر، وتشمل الجبال العالية في جرش وعجلون، كما قد تشمل الجبال العالية جنوب البلاد.

في حين تكون الأمطار ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر،ويشمل ذلك الأحياء العالية في العاصمة عمّان.

كما يتشكُل الضباب أحياناً فوق المرتفعات الجبلية مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السُرعة مع هبات قوية أحياناً، وتعمل على إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

أمّا في خليج العقبة

– الرياح : شمالية خفيفة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج، 10-30 سم.

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية

ليلاً:

تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وغائمة، مع تساقُط زخات من الأمطار على فترات خلال ساعات الليل الأولى، الزخات قد تكون غزيرة محلياً، وقد تترافق مع البرد.

وتبقى الفرصة مُهيأة خلال ساعات الليل الأولى لهُطول زخات من الثلج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر.

ويُتوقع تشكُل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراجع الفعالية الجوية تدريجياً خلال ساعات ما بعد مُنتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السُرعة، تتراجع سُرعتها بعد مُنتصف الليل.

ويُحذر من :

1) خطر تشكُل السيول وجريان الأودية في شمال ووسط المملكة جرّاء غزارة الأمطار.

2) خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3) خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

4) خطر الانزلاق نظراً لتساقُط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 8 الى 7

غرب عمان: من 6 الى 5

إربد: من 8 الى 3

جرش: من 8 الى 7

السلط: من 6 الى 3

عجلون: من 5 الى 2

الزرقاء: من 10 الى 6

المفرق: من 8 الى 3

مأدبا: من 5 الى 4

الكرك: من 7 الى 3

الطفيلة: من 8 الى 3

معان: من 9 الى 1

العقبة: من 18 الى 9

البحر الميت: من 19 الى 15

والله أعلم…….