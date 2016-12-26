تقارير: الجزائري غلام في طريقه إلى ريال مدريد

الاصلاح نيوز –

يبدو أن مدافع فريق نابولي، الجزائري فوزي غلام، في طريقه إلى ريال مدريد لتدعيم الجبهة اليسرى للملكي، وفق تقارير إعلامية.

وبدأ الريال “لوس بلانكوس” بإعداد العدة لضخ دماء جديدة في الفريق بعد تقليص عقوبة منعه من التعاقدات من موسمين إلى موسم واحد.

ويبدو أن المدرب زين الدين زيدان يرى أن نقطة الضعف في الدفاع تكمن بالجبهة اليسرى وخصوصا في حال إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو، لأن المدافع الإسباني ناتشو يعول عليه زيدان في تأدية أدوار أخرى، والبرتغالي كونتراو لم يعد يحظى بثقة زيدان، ولهذا فإن سد هذه الثغرة على رأس أولويات المدرب الفرنسي.

وتضيف التقارير أن “الميرينغي” يتابع مدافع نابولي الذي سيكون خصمه بدوري الأبطال. ويقدم غلام (25 عاما) أداءً مميزا جعله أحد أفضل المدافعين بالدوري الإيطالي، وتتحدث التقارير أيضا عن اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالنجم الجزائري لتعويض احتمال رحيل النمساوي ألابا الذي تسعى عدة فرق أوروبية للظفر بخدماته.-(الجزيرة نت)