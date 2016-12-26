وفاة الفنان السوري وضاح شلبي بشكل مفاجئ

الاصلاح نيوز –

توفي الفنان السوري وضاح شلبي، مساء السبت عن عمر يناهز 43 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد كبير من الفنانين السوريين الفنان الراحل منهم الفنانة ريم نصري التي قالت: “الله يرحمك ياابو المجد البقاء لله في وفاة المطرب #وضاح_شبلي”.

وكتبت الفنانة جيهان عبدالعظيم: “شو صعب يموت حدا من رفقاتك، الله يرحمك يا وضاح، ما عندي كلام يوصف شعوري، الله يرحمك”.

يذكر أن وضاح شلبي بدأ مسيرته الفنية عام 1995 واشتهر بغناء الموشحات والقدود الحلبية، ومن أغانيه: “الشهيد”، و”التبولة”، و”أول ما شفتك”، كما شارك بالتمثيل في مسلسلين هما “حي المزار” و”العرس الحلبي”.