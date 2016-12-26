عطل فني يكشف عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى للقاهرة

الاصلاح نيوز –

كشف عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، الأحد، عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، في توقيت يشهد خلافات صامتة بين القاهرة والرياض.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “عطلا فنيا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة؛ وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود العطل”.

وذكر المصدر أن “الطائرة كانت تحمل وفدا يضم أربعة أشخاص، برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ”.

وحتى مساء الاحد، لم يوضح المصدر هل غادر الوفد السعودي أم لا، أو سبب الزيارة أو مدتها، غير أنه أكد أن الوفد كان على متن طائرة خاصة، وفي زيارة غير معلنة.

يشار إلى أن هناك مساعٍ خليجية، للمصالحة وتصفية الأجواء بين مصر والسعودية، على إثر خلافات عادة ما تعلن عن نفسها بين الحين والآخر عبر إعلام الطرفين، وعكست تباينا في وجهات النظر تجاه أزمات وقضايا المنطقة.

وتعد معالجة الملفين السوري واليمني، والموقف من الدور الإيراني في البلدين، والعلاقات مع تركيا، عاكسة بشكل كبير للخلاف بين القاهرة والرياض.

ومؤخرًا لاقت زيارة مسؤولين سعوديين لسد النهضة الإثيوبي (الذي تتخوف منه مصر على حصتها من مياه النيل)، غضبا في الصحف المصرية رغم الصمت الرسمي الذي صاحبه سفر لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا، غداة إعلان عن تعاون معتزم بين الرياض وأديس أبابا.

وتعد السعودية، أبرز الداعمين لنظام السيسي، سياسيًا واقتصاديًا، منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، منتصف صيف 2013. ‎ (الاناضول)