أغرب وأطرف طلبات لاعبي كرة القدم

الاصلاح نيوز –

لا يكتفي اللاعبون والفرق بالبنود المادية والمكافآت ومدة العقد، بل هناك طلبات وشروط غريبة وغير متوقعة من اللاعب والفريق.

ويحرص الطرفان اللاعب والنادي على توضيح كافة الشروط وتلبية الطلبات، قبل إنجاز صفقة الانتقال أو استدعاء اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده.

وفيما يلي بعض أغرب هذه الطلبات:

الألماني جوزيبي رينا: عندما انتقل المهاجم الألماني إلى فريق أرمينيا بيلفيلد عام 1996، طلب من النادي بناء منزل جديد كل عام من أعوام عقده الثلاثة، ووافق الفريق ولكن لم يتحقق شيء من هذا الطلب.

الأرجنتيني فرناندو ريدوندو: أقصى دانييل باسريلا مدرب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1998 المهاجم فرناندو ريدوندو لسبب غريب تمثل في “شعره الطويل”، وأوضح نجم ريال مدريد وميلان السابق أنه كان وقتها في جهوزية تامة، لكنه رفض الانصياع لقرار المدرب الذي “لا علاقة له بكرة القدم”.

المدافع الكونغولي رولف كريستال: طلب هذا المدافع خلال انتقاله من نادي كارلسروه الألماني إلى إنتراخت فرانكفورت عام 1999، كان بسيطا وهو أن يدفع النادي ثمن دروس تعليم الطبخ لزوجته.

السويدي ستفان شوارتز: عام 1999 انضم لاعب خط الوسط إلى سندرلاند، لكن الأخير أخبره بأن أي رحلة للفضاء يُخطط لها ستكون غير مقبولة، وأوضح المدير التنفيذي السابق “للقطط السوداء” أن أحد مستشاري اللاعب كان يريد السفر إلى الفضاء عام 2002، وكان النادي متخوفا من أن يصطحب شوارتز معه، ولكن اللاعب بدلا من أن يسافر إلى الفضاء سقط مع فريقه عام 2003 إلى الدرجة الثانية.

المدافع الإنجليزي نيل رودوك: أقر اللاعب بتناوله 212 قطعة من اللحم كل عام، وعندما أراد فريق كريستال بالاس ضمه عام 2000 وضع في عقده بندا يتعلق بوزنه، ينص على دفع غرامة بقيمة 10% من راتب اللاعب إذا تجاوز وزنه 99.8 كلغ الذي كان عليه يوم توقيع العقد.

وتأخر أول ظهور لرودوك مع الفريق بسبب عدم توافر زي جاهز يناسب حجمه.-(الجزيرة نت)