عملة سعودية جديدة عليها صورة الملك سلمان

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ‘ساما’ اليوم الأحد أنها ستقوم غدا الاثنين بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز بدلاً من العملة القديمة والتي عليها صورة العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز .

وقالت (ساما) ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة ، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في 13 كانون أول/ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار ‘ ثقة وأمان ‘.

وتضمّن الاصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية.

وكشف الخبير المصرفي والمحلل المالي السعودي حسين الرقيب عن أن إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية سيتم داخل المملكة ابتداءً من غد، فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ونقلت صحيفة’ عكاظ’ على موقعها الالكتروني عن الرقيب قوله إن إتلاف الفئات السابقة من العملة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة؛ نظراً لإتلافها بكميات كبرى.

ولفت الرقيب إلى وجود أجهزة تكشف التزوير للتأكد من أن العملات المتلفة صحيحة، وأن عمليات الإتلاف مستمرة دوما للأوراق التالفة والقديمة، موضحاً أن صك العملة يتم خارج المملكة وعلى الأرجح في سويسرا.