النائب خالد رمضان يطالب السلطة التنفيذية بثورة بيضاء

قال النائب خالد رمضان إن ما حصل في الكرك وضعنا تحت المحك مع ثقتنا بشعبنا واجهزتنا الامنية للوقوف أمام حجم التحديات، مطالبا بثورة بيضاء في المؤسسة التنفيذية.

واضاف، خلال استضافته ببرنامج ‘هذا المساء’ على التلفزيون الاردني: نرى الشهداء من الشمال الى الجنوب وقد دفعوا دمهم، ونحن نقف احتراما لكل هذه التضحيات.

وقال: لقد درأ المضحون بدمائهم عنا كارثة كانت يمكن ان تحيط بالوطن، مشيرا الى ان تعاون شعبنا وفزعتنا مع إدارة الاجهزة الامنية انقذتنا من هذه الكارثة، ايضا.

وأوضح ان الشعب عندما رأى ان مطلوب منه التضحية للوطن تقدم، لكننا كدولة مؤسسة وضعنا تحت المحك أمام تيارات ارهابية عابرة للحدود تقف وراها قوة دولية – غاز ونفط –، مشيرا الى انه كلما ضاقت الحلقات على التيارات الارهابية في العراق وسوريا واليمن نجدهم سيتجهوا نحو المناطق الآمنة.

وقال: الاردن بلد الامن والأمان، لهذا كان الاستهداف رسالة لضرب خواصر اعتقدوا انها ضعيفة، لكن أمام شبابنا واهلنا رأينا انها خواصر قوية وشامخة.

ودعا الى عدم الخجل لنقول ان هناك خطر، مشيرا الى ان المواطن بحاجة الى صراحة وشفافية مع المواطن، خاصة وان هناك عدم ثقة لدى الشعب في السلطات المختلفة، وهذا لا يقلل بأننا نفدي للوطن. وقال: لن تبدأ بكرك الهيئة خشم العقاب ولم تنته فيها كذلك، مشيرا الى ان السلطات تعيش حالة استرخاء من الاخطار حولنا والاخطار محلية من فقر وبطالة وغيرها.