مدير الاعلام في الادارة الاميركية الجديدة يرفض المنصب لاسباب عائلية

أفادت وسائل اعلام اميركية الاحد ان جيسون ميلر الذي اختاره الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مديرا للاعلام في ادارته الجديدة رفض المنصب بعد ايام من تعيينه متحدثا عن اسباب عائلية.

وكان ميلر عين مديرا للاعلام في الادارة الجديدة الخميس لكنه اصدر بيانا الاحد قال فيه انه يريد قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.

وقال ميلر في البيان ‘بعد قضاء الاسبوع الاخير مع عائلتي، وهي الفترة الاطول التي كنت قادرا على قضائها معهم منذ آذار/مارس 2015، اتضح لي انهم يجب ان يكونوا ابرز اولوياتي حاليا’.

واضاف ميلر الذي اوضح انه ينتظر مع زوجته ابنتهما الثانية، ‘هذا ليس الوقت المناسب لتولي وظيفة جديدة حاليا تتطلب عملا كثيفا مثل مدير الاعلام في البيت الابيض’.

وكان ميلر متحدثا باسم ترامب، وهدف دور مدير الاعلام ان يرسم الاستراتيجية الاعلامية للادارة الاميركية الجديدة.

واوضح في بيانه ان المتحدث باسم ترامب شون سبايسر سيتولى منصب مدير الاعلام.

وسبق ان عمل ميلر مع السناتور تيد كروز، احد منافسي ترامب في حملة الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.