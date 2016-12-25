الطراونة: نواب مذكرة حجب الثقة عن حماد مقتنعون بها (أسماء)

تحط أحداث الكرك الأخيرة التي ذهب ضحيتها مجموعة من الشهداء من قوات الأمن العام والدرك وبعض المدنيين ثقيلة في ملف العلاقة بين مجلس النواب والحكومة.

مع إدراج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد التي تبناها النائب مصلح الطراونة بدأت الحكومة تحركاتها للتواصل مع النواب للتخفيف من وقع المذكرة.

في السياق ذاته قال متبنّي المذكرة النائب مصلح الطراونة في حديثه المفترض أن النواب الـ48 الموقعين على المذكرة لم يوقعوا عليها إلا عن قناعة، وأن لا يتراجع أحد منهم بعد تسليمها رسمياً للأمانة العامة للمجلس’.

وأضاف أن وزير الداخلية حماد مسؤول دستورياً أمام مجلس النواب عن أداء مديرية الأمن العام لارتباط هذا الجهاز به مباشرة.

ولفت إلى أن بعض النواب الحاجبين للثقة عن الحكومة لم ترد أسمائهم في المذكرة إما لعدم وجودهم تحت قبة البرلمان عند توقيع المذكرة أو لارتباطهم بمهام رسمية داخل أو خارج الوطن.

النائب منال الضمور قالت:’إنه مطلوب مراجعة أداء بعض المسؤولين تقييماً واقعياً ومهنياً ومحاسبة المقصرين منهم’.

وشددت على أن الواجب والأمانة يقتضيان تحصين الجبهة الداخلية ورجال الأمن واستكمال المسألة والتحقيق من جميع الجوانب ومختلف المستويات وهذا أمر يترك للمعنين وشهود العيان .

يشار إلى أن مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد جاءت بسبب ما اعتبره النواب الموقعون على المذكرة قصوراً بخصوص الأحداث التي وقعت بمحافظة الكرك ومنطقة قريفلا .

وبالعودة إلى تاريخ المجالس النيابية السابقة لم تنجح أي مذكرة حجب ثقة لا عن وزير ولا عن حكومة.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 53 من الدستور نصت في الفقرتين الأولى والثانية منها:’تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يُحل المجلس خلال هذه المدة’ .

وبحسب مصدر نيابي فإن النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة عن الوزيرحماد هم:

1- مصلح الطراونة

2- هيثم زيادين

3- محمد العتايقة

4- صداح الحباشنة

5- رندة الشعار

6- اندرية حواري

7- خالد رمضان

8- طارق خوري

9- ديمة طهبوب

10- ابراهيم ابو العز

11- محمود الطيطي

12- رمضان الحنيطي

13- منال الضمور

14- حسني الشياب

15- صباح الشعار

16- محمد الظهراوي

17- غازي الهواملة

18- يوسف الجراح

19- خالد البكار

20- عبد الله العكايلة

21- عبد الله العكايلة

22- فوزي طعيمة

23- محمود النعيمات

24- عبد الكريم الدغمي

25- ابراهيم القرعان

26- ثامر بينو

27- موسى ابو هنطش

28- ابراهيم ابو السيد

29- هدى العتوم

30- رجا الصرايرة

31- حازم المجالي

32- راشد الشوحة

33- رياض العزام

34- موسى الوحش

35- ابراهيم بني هاني

36- حمود الزواهرة

37- جودت الدرابسة

38- احمد الرقب

39- عبد الرحمن العوايشة

40- حياة المسيمي

41- علياء ابو هليل

42- سعود ابو محفوظ

43- جمال قموه

44- محمد الزعبي

45- قيس زيادين

46- عبد الله زريقات

47- مصطفى العساف

48- موسى الزواهرة