عمّان.. انتحر بعد مكالمة هاتفية مع زوجته

قال مصدر مقرب من التحقيق إن الشاب الذي انتحر بالقاء نفسه من أعلى جسر عبدون المعلق، ليلة الخميس الجمعة، اجرى اتصالا هاتفيا مع زوجته قبل أن يلقي بنفسه.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها رؤيا من المصدر، فإن خلافات زوجية الشاب “24 عاما” لالقاء نفسه من اعلى الجسر الذي يرتفع عن الأرض نحو 45 مترا، ليسقط جثة هامدة على الارض .

وقال المصدر إن الشاب كان قد اجرى اتصالا هاتفيا مع زوجته قبل ان يعتلي سياج جسر عبدون ويقفز عنه.

وفي السياق ذاته باشر مدعي عام عمان القاضي نصار الحلالمة التحقيق بالقضية للوقوف على ملابسات الانتحار حيث بينت التحقيقات الاولية أن الخلاف مع زوجته دفعه إلى ذلك.

وبين تقرير المركز الوطني للطب الشرعي أن الشاب أصيب بكسور متعددة أدت إلى اصابته بنزف دموي شديد أدى إلى وفاته على الفور.