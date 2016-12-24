جرثومة بكتيرية تقلق مواطنين في المفرق

الاصلاح نيوز –

أبدى مواطنون في محافظة المفرق تخوفهم من انتشار جرثومة بكتيرية يطلق عليها طبيا اسم “الجرثومة الحلزونية” تصيبهم و أبناءهم منذ أشهر في جميع مناطق المحافظة.

وقال عواد سالم وهو أحد أقارب المصابين بهذه الجرثومة،إن هذه الجرثومة بات يشكو منها عدد كبير من أبناء المحافظة من خلال ملاحظته ذلك لدى مراجعتهم لأحد الأطباء العامين في المفرق.

و أضاف أن ابنه ما زال يتناول العلاج بسبب الإصابة بهذه الجرثومة الحلزونية الشكل بعد أن راجع احدى عيادات الطب في القطاع الخاص،مشيرا الى أن الطبيب طلب من المريض مراجعة المختبر لإجراء الفحوصات الأزمة لتبيان تشخيص المرض بعد الأعراض التي كان يعاني منها.

وعن الأعراض التي كان يعاني منها الشاب عمر المشاقبة الذي يتلقى العلاج بعد إصابته بهذه الجرثومة،أوضح أنها تتوزع ما بين ألم خفيف أو حرقة في البطن، قد تأتي وتذهب بشكل متكرر بخاصة عندما تكون المعدة فارغة اضافة الى الانتفاخ وعدم الشعور بالجوع و الغثيان والتقيؤ.

من جهته أوضح مدير صحة محافظة المفرق الدكتور محمد بني مصطفى أن هذه الجرثومة الحلزونية هي بكتيريا ذات شكل حلزوني و خطورتها متوسطة، تصيب ما يزيد على 30٪ من سكان العالم، وفي بعض البلدان تصيب أكثر من 50٪ من السكان،مشيرا الى أن التأخر عن معالجة هذه البكتيريا المسببة للجرثومة أو عدم علاجها من البداية قد يحدث نزيف أو يتطور الى سرطان.

وقال:” إن هذا النوع من البكتيريا هي احدى الالتهابات البكتيرية الأكثر شيوعا التي عرفتها البشرية فهي يمكن أن تؤدي الى تقرحات معدية أو بالأثني عشر و علاجها يكون بخليط من مضاد حيوي للحموضة و هي غير معدية.”

و أكد أن مضاعفاتها هي مضاعفات القرحة المعدية و تنشط في داخل الجهاز الهضمي و عندما تتكاثر تؤدي الى التقرحات ،لافتا الى أن سبب الإصابة بها هو عدم وجود نظام غذائي متزن اضافة الى التهابات مزمنه فضلا عن سوء المرافق الصحيّة، وسوء النظافة الشخصية، والإمدادات المائية الملوثة.

ولأن هذه الجرثومة تنتشر في الظروف المعيشية السيئة مثل سوء المرافق الصحيّة وسوء النظافة الشخصية والإمدادات المائية الملوثة،يطلق عليها بحسب مدير أحد المختبرات الطبية في محافظة المفرق و يدعى خالد سليم،اسم “مرض الفقراء”،لافتا الى أن هنالك عشرات الحالات تراجع المختبر مصابة بهذه الجرثومة.