“الصحة” تؤكد تحديد موعد 12 ايار القادم موعدا لانتخابات الصيادلة

الاصلاح نيوز –

تلقت نقابة الصيادلة كتاب من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب حدد فيه موعد اجراء انتخابات مجلس النقابة في 12 أيار المقبل،

ووافق الوزير في كتابه على الموعد الانتخابات الذي حددته لجنة ادارة النقابة -التي شكلتها الحكومة عقب استقالة سته من اعضاء المجلس- والتي ستقوم باجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات.

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لادارة النقابة عقب حلها مجلس النقابة جراء استقالة ستة من اعضاء المجلس في ايار من العام الماضي.

وكان نائب رئيس اللجنة الدكتور اسماعيل السعدي قال في تصريح سابق، ان الانتخابات ستجري وفقا للقانون في 12 ايار المقبل، وان القانون اقوى من اية قرار يتعلق بتحديد موعد الانتخابات.

واشار ان لجنة الادارة قامت باجراء الحجز اللازم لقاعات مجمع النقابات لاجراء الانتخابات، وتحديد مواعيد الهيئة العامة.

وكان وزير الصحة الاسبق الدكتور علي حياصات قرر حل مجلس نقابة الصيادلة عقب استقالة 6 اعضاء منه لما قيل انه اعتراض على التعديلات التي طرات على قانون النقابة والتي تم اقرارها وصدورها بالجريدة الرسمية العام الماضي فيما اشارت الوقائع الى ان خلافات داخلية بين الاعضاء المستقيلين والنقيب اثرت في قرار الاعضاء المستقيلين مما ساهم بحل النقابة حكما ووفقا للقانون.

وكانت التعديلات القانون رفعت دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات، كما رفعت تمثيل قطاع الموظفين في مجلس النقابة من ثلاثة الى اربعة اعضاء وخفضت تمثيل المستودعات الى عضوين بدلا من ثلاثة اعضاء فيما ابقت على تمثيل اصحاب الصيدليات بثلاثة اعضاء .