بدء الامتحانات النظرية لامتحان (الشامل) الدورة الشتوية 2017

الاصلاح نيوز –

تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور عبدالله سرور الزعبي اليوم السبت عددا من قاعات الامتحان الشامل (الدورة الشتوية 2017) في عدد من كليات الجامعة .

واستمع الدكتور الزعبي الى اراء الطلبة في قاعات الامتحان حول اسئلة الورقة الاولى، الذين ابدوا بدورهم ارتياحهم لمستوى الاسئلة التي تراعي كافة مستويات وقدرات الطلبة والوقت المخصص للاجابة، كما ابدوا ارتياحهم لكافة الاجراءات التي اتخذتها الجامعة منذ الاعلان عن برنامج الامتحان وحتى بدء الامتحانات حيث كانت ادراة الجامعة في تواصل مستمر مع كافة الطلبة من خلال موقع الجامعة وموقع وحدة التقييم والامتحانات ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المسؤولين انفسهم في الجامعة ووحدة التقييم والامتحانات وعمداء الكليات.

وطلب الدكتور الزعبي من كافة الطلبة في حال ورود اي ملاحظة على اي سؤال تعبئة نموذج خاص بهذه الغاية.

واشار الى ان الجامعة ومن خلال وحدة الامتحانات شكلت غرفة طوارئ للامتحان الشامل مرتبطة مع كافة مدراء المراكز والمختبرات التي يجري فيها الامتحان وهي مستعدة بشكل مباشر للرد على اي ملاحظة ترد من ميدان الامتحان.

واضاف الدكتور الزعبي ان الجامعة اتخذت كافة الاجراءات الفنية لضمان نجاح الامتحان على اعلى مستوى حيث تم تحديث السيرفرات في الكليات المعنية وسيرفرات احتياطية وتكليف مهندسين حاسوب ومشرفين في متابعة اجراء الامتحان في كافة مختبرات الامتحان لحل اي مشكلة فنية قد تواجه الطلبة لا قدر الله .

وبين الدكتور الزعبي ان عدد الطلبة الذين سيتقدموا لهذه الدورة الشتوية 2017 بلغ (5555) طالبا وطالبة حيث تبدأ كافة الامتحانات النظرية في تمام الساعة العاشرة صباحا

ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين للورقة الاولى ( 3129 ) طالبا وطالبة، وعدد الطلبة الذين سيتقدموا للورقة الثانية (4230) طالبا وطالبة، اما الورقة الثالثة فيبلغ عددهم (4265) طالبا وطالبة.

ويعقد امتحان الورقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016 ، والثالثة يوم السبت الموافق 31/12/2016.

في حين سيتقدم للامتحان (1887) طالبا وطالبة من فئة المنتظمين، و (2779) طالبا وطالبة من فئة المعيدين، و(564) طالبا وطالبة مستفذ حقه، و(325) طالبا وطالبة لرفع المعدل.

وبلغت عدد الكليات الرافدة لهذا الامتحان ( 48 ) كلية موزعين على ( 109 ) تخصصات وقد بلغت مراكز الامتحان ( 16 ) مركزا موزعة على ( 13 ) منطقة امتحان ، وبلغ عدد المختبرات المعدة لهذا الامتحان (95) مختبر.

وأكد الدكتور الزعبي بأن الجامعة سخرت كافة امكاناتها من خلال وحدة التقييم والامتحانات وكافة كوادر الجامعة بهدف رفع سوية الامتحان الشامل الذي يعد امتحانا وطنيا بامتياز حيث استطاعت الجامعة تطويره بحيث اصبح الكترونيا بكافة اوراقه وهي تجربة ناجحة استطاعت من خلالها الجامعة توفير الجهد والمال والسرعة في استخراج النتائج وتقليل حالات الغش الى ادنى مستوياتها بتاريخ الامتحان الشامل وتجويد الامتحان بما يليق بسمعة جامعة البلقاء التطبيقية .

ومن الجدير بالذكر ان الامتحانات العملية لهذه الدورة عقدت يوم السبت الموافق 10/12/2016 حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان العملي (2571) طالبا وطالبة.

هذا وكلف الدكتور الزعبي نواب الرئيس بتغطية كافة قاعات الامتحان من خلال الزيارات الميدانية لمراكز وقاعات الامتحان في وسط وشمال وجنوب المملكة.