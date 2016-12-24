كهرباء اربد : وقفة وتبرع بيوع عمل اضافي لاسر الشهداء

الاصلاح نيوز –

انتظمت كوادر شركة كهرباء محافظة اربد اليوم بدوام يوم عمل رسمي اضافي خصص ريعه لاسر شهداء عملية الكرك الارهابية واستجابة لمطلب ادارة الشركة ونقابة العاملين بالكهرباء . وتتجاوز قيمة اليوم الاربعين الف دينار ستوزع على اسر الشهداء بالتنسيق مع الجهات الامنية التي ينتمون اليها . وقدم العاملون في الشركة سواء الطواقم الادارية او الفنية في مناطق عمل الامتياز خدماتهم بشكل اعتيادي سواء في مراكز تسيير المعاملات واستقبال طلبات المراجعين اوتنفيذ اعمال الاشتراكات الجديدة والعمل بمجالات واختصاصات الشركة الاخرى . ونفذ العاملون وقفة تضامنية مع اسر الشهداء امام المبنى الرئيسي للشركة شارك فيها مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات ومساعدوه وعدد من اعضاء مجلس الادارة والعاملون . وقال الذينات ان الغاية من يوم العمل والتبرع به لاسر الشهداء ايصال رسالة للارهاب والارهابيين في اوكارهم ان الاردن عصي على الاختراق وانه كما الجسد ” اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر . واضاف ان شهداء الاجهزة الامنية افتدوا وطنهم ومواطنيه بارواحهم ليستحقوا عن جدارة الشهادة وليكونوا في جنات خلد مع عليين لافتا الى ان الشهادة ليست غريبة على الاردنيين الذين ما فتئوا يقدمون الشهيد تلو الاخر في سبيل الوطن وقضايا الامة العربية الاسلامية . واكد الذينات ان الوقفة الوطنية لقطاعات الشعب الاردني كافة خير دليل على التضامن المعهود في الاردنيين في المحن ودليل صلابة تحمل دلالات ورسائل متعددة تؤكد ان الاردن عصي على الاختراق من كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن والمواطن . وقال امين سر النقابة المهندس عطا الشياب ان الوقفة التضامنية والانتظام بدوام يوم عمل لصالح اسر الشهداء دليل تكاتف بين النقابيين وادارتهم ما يعكس الحالة الوطنية بابهى صورها عند المحن . واضاف ان العاملين في الشركة وهم يثمنون تضحيات اخوانهم في الاجهزة الامنية ليؤكدون ان التماسك والحفاظ على الوحدة الوطنية صمام الأمان الذي فشل الحاقدون والأعداء في اختراقه. ولفت الشياب الى ان ما اقدم عليه العاملون في كهرباء اربد حفز العديد من الشركات المؤسسات الوطنية لتحذو حذوها وهو فعل اقل ما ما يمكن ان يقدم لاسر الشهداء الذين زينت شهادة ابنائهم الوطن وباتت عنوان عز وفخار ستذكره الاجيال القادمة . وهتف المشاركون في الوقفة التي استمرت ساعة واحدة لجلالة الملك والاجهزة الامنية ورفعوا الاعلام الاردنية منددين بالارهاب المشين الذي لم تسلم منه أي دولة في العالم مؤكدين التفافهم حول الوطن وقيادته واجهزته لدرء مخاطر وشرور الارهابيين .