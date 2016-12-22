الاعور: وزير الصحة عطل قرار للنسور

الاصلاح نيوز –

قال النائب فيصل الأعور إن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب عطل العمل بأهم مشروع في محافظة الزرقاء وهو قرار تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي.

واضاف في حديثه لمصادر ان القرار الذي اتخذ في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وبحضور وزير الصحة السابق علي الحياصات، هو مشروع طبي متقدم يتمثل بتعاون مع أطباء الجامعة الهاشمية أصحاب الاختصاص والمعرفة والدراية الطبية لخدمة أبناء المحافظة.

واشار الاعور الى ان وزير الصحة يبرر تعطيله تنفيذ القرار بارتفاع أجور الأطباء، رغم أنه لم يتباحث مع الأطباء على هذه الأجور متناسياً أن صحة المواطن وكرامته تتقدم على كافة الاعتبارات.

وأضاف انه بامكان الوزير تخفيض مكافات اللجان لصالح الأطباء والنهوض بالقطاع الصحي ولكن يبدو أن صحة المواطن في أخر أولويات الوزير وإن الأمر إذا أستمر على هذا الحال.

وأوضح انه سيطب الوزير للمناقشة العامة على الوضع الصحي في المملكة والذي قد ينتهي إلى طلب طرح الثقة بالوزير.