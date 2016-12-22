تنقلات في (الخارجية) بينهم قيس عقل بلتاجي الى بالقاهرة

الاصلاح نيوز –

نقلت وزارة الخارجية وشؤون المغتبربين عددا من موظفيها من المركز الرئيسي الى البعثات الاردنية في الخارج، وكان منهم قيس عقل بلتاجي.

وأجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة تنقلات وتعيينات بين السفراء في وزارة الخارجية اعتباراً من مطلع العام القادم.

وجاء في الكتاب انه استناداً لاحكام المادة 25/أ و 26/أ من نظام السلك الدبلوماسي رقم 6 سنة 1993 وتعديلاته ، فقد تقرر تقرر نقل الموظفين والدبلوماسيين التالية اسماؤهم من مركز الوزارة الى البعثات الدبلوماسية في الخارج حسب التاريخ المبين ازاء كل منهم:

1- المستشار نزار القيسي الى السفارة الاردني في رام الله اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

2- المستشار شفا العموش الى القنصلية الاردنية في دبي اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

3- السكرتير الأول رهفاء العوايشة الى السفارة الاردنية في ابو ظبي اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

4- السكرتير الاول قيس بلتاجي الى السفارة الاردنية في القاهرة اعتباراً من تاريخ 1/2/2016

5- السكرتير الاول اكرم الحراحشة الى السفارة الاردنية في جنيف اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

6- السكرتير الاول فادي قويدر الى السفارة الاردنية في الكويت اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

7- السكرتير الاول الدكتور عماد مسالمة الى السفارة الاردنية في انقرة اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

8- السكرتير الثاني رشا خوت الى السفارة الاردنية في اثينا اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

9- السكرتير الثاني اكرم الهياجنة الى السفارة الاردنية في برلين اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

10- السكرتير الثاني معتصم البشير الى السفارة الاردنية في موسكو اعتباراً من تاريخ 1/2/2017

11- السكرتير الثالث الشريفة نور ابو العصام الى السفارة الاردنية في لندن اعتباراً من تاريخ 1/2/2017