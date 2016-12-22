خمس سنوات لأردني روّج وحاول الاتحاق بداعش

الاصلاح نيوز –

قضت محكمة امن الدولة بالحكم على شاب اردني حاول الالتحاق بتنظيم داعش الارهابي من خلال السفر لمصر خمس سنوات.

ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام على اثر ظهور تنظيم داعش بالاطلاع على العمليات العسكرية التي يقوم بها التنظيم في سوريا والعراق والتي يقوم التنظيم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ولقناعته المتهم بفكر التنظيم وما يقومون به من اعمال ارهابية فقد اخذ بالتروبج له ولافكاره وعملياته في سوريا والعراق اما العامة.

وانشأ المتهم موقعا خاصا عبر الفسبوك ليستخدمه في الترويج لداعش وكسب تأييد ثم استغل الصفحة للتواصل مع اعضاء التنظيم ولرغبته بتقديم مزيد من الدعم للتنظيم ابدى لهم رغبته الانظمام الى مقاتلي التنظيم للقتال معهم وابلغهم ان ظرزفه المالية لا تسمح له بالسفر فقام التنظيم بتزويده بمبلغ 600 دينار وسافر لمصر ليغادر منها الى تركيا ومن هناك الى سوريا ولدى وصوله مصر ابلغ اعضاء في التنظيم انه مطلوب للاجهزة الامنية ولا يستطيع اكمال طريقه اليهم ثم عاد للاردن وجرى القاء القبض عليه.

وادانته محكمة امن الدولة بجنايتي الترويج لافكار جماعة ارهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية وقررت حبسه خمس سنوات .

وايدت محكمة التمييز الحكم لتوفر كافة الشروط القانونية .