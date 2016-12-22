التربية تشارف على الانتهاء من ترتيبات عقد “التوجيهي”

الاصلاح نيوز –

شارفت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من التجهيزات الاخيرة لعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الذي يبدأ في الثالث من بداية كانون الثاني المقبل.

ويبلغ عدد طلبة الثانوية العامة من فئة النظاميين نحو 88 ألف طالب وطالبة. فيما يعقد الامتحان في 456 مدرسة موزعة على محافظات المملكة.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قد أكد على حرص الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها ضمان إجراء امتحان الثانوية العامة بدورته المقبلة بأعلى مستويات العدالة حفاظاً على مصداقيته وهيبته ونزاهته وتكريس دوره الهام في تشكيل الصورة الحقيقية للتعليم الأردني.

ووجَّه الذنيبات مديري التربية والتعليم إلى تعميم التعليمات المتعلقة بالامتحان على الطلبة وتوعيتهم بها، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في مساندة الوزارة في نشر التعليمات المتعلقة بالامتحان وتسليط الضوء على الجوانب التي من شأنها تكريس السلوك والقيم الإيجابية التي سار عليها الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي في الدورات الأخيرة والتي ساهمت في توفير البيئة الملائمة حول قاعات الامتحان ، مما كان له الأثر الكبير في سلامة سير الامتحان.

الالتزام بالتعليمات

من جانبه، نبه الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد في تصريح لمصادر الطلبة المتقدمين للامتحان، إلى الالتزام بالتعليمات الناظمة له والتقيد بها.

وتشمل هذه التعليمات التأكد من إحضار بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر لغير الأردني والبطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر عند تقديم الامتحان يومياً .

كما تشمل التعليمات الحضور الى قاعة الامتحان قبل موعد بدئه بوقت كافٍ، مبينا أنه سيتم إغلاق باب المدرسة عند بدء الامتحان ولن يسمح بدخول أي طالب بعد ذلك.