قطة تمنع صاحبتها من دخول نيوزيلندا

الاصلاح نيوز –

منعت السلطات النيوزيلندية امرأة كندية من دخول البلاد بعد أن حاولت تهريب قطتها في حقيبة اليد التي تحملها.

وقالت وزارة الصناعات الأولية في بيان صحفي إن الراكبة الكندية لم تذكر أنها لديها قطة مخبأة في الحقيبة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة كريج هيوز أن المرأة اعترفت فقط بوجود القطة عندما أصر موظفو المطار على إجراء مسح بأشعة إكس على حقيبتها.

ومنعت المرأة من دخول نيوزيلندا وأعيدت إلى كندا على متن أول رحلة متاحة.

يذكر أن نيوزيلندا لديها قواعد صارمة تتعلق بالسلامة الصحية حيث تمنع بمقتضاها قدوم القطط والكلاب من الخارج في مسعى لمنع الآفات والأمراض من دخول البلاد.