الرئيس السوري: تحرير حلب انتصار لسوريا وإيران وروسيا

الاصلاح نيوز –

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الارهاب وخاصة إيران وروسيا وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها.

جاء ذلك خلال استقبال بشار الأسد الخميس مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر أنصاري والوفد المرافق له.

وقال بيان رئاسي سوري، إن اللقاء تناول أخر تطورات الاحداث والمستجدات الإقليمية والدولية حيث وضع انصاري الرئيس الأسد في صورة الجهود الدبلوماسية المبذولة للمساعدة في إنهاء الحرب الارهابية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخراً في موسكو وضم ايران وروسيا وتركيا.

وأضاف البيان السوري، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الانتصار الذي تحقق مؤخرا في حلب كخطوة اساسية في طريق القضاء على الارهاب في كامل الاراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب.

من جانبه أوضح المسؤول الايراني أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وايران على مدى عقود ساهمت في تحصين البلدين ودول المنطقة عموما ًفي مواجهة كل ما يخطط لها من الخارج ، مؤكداً عزم بلاده الاستمرار بتطوير هذه العلاقات وتقديم كل ما يلزم لتعزيز ثبات الشعب السوري وصموده في وجه الإرهاب.