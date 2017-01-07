على الحافة وجوه وشخصيات وقفت أمام اختبارات متعددة وتحديات نوعية، البعض تمكن من اجتيازها بشجاعة، والبعض تدبر أمره بطريقة أو بأخرى، ولكنهم تركوا بصمتهم الخاصة في الكاتب سواء كانت علاقته بهم قائمة على معرفة وثيقة أو متابعة متربصة، بعضهم مطاردون بالأضواء والفضول، وآخرون مفتقدون في ليالي الظلمة والجحود، والبقية من المهمشين والمنسيين. هذه شهادات تشتمل على بعض من البراءة، وقسط لا بأس به من سوء النية في نفس الوقت، ولا يخلو الأمر بطبيعة الحال، من مشاعر مضطربة وقلقة ومتراوحة بين العشق والإعجاب والمحبة واللوم والعتب والغيرة والحسد والغضب والحقد.. هذه الطبيعة البشرية لكاتب أخذ ينظر إلى العام من حافته الخاصة. المحرر

يكتبها: سامح المحاريق