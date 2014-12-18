تنبؤات جوية بقدوم “الزائر الابيض” الأسبوع المقبل

الاصلاح نيوز- توقع متنبئو احوال جوية غير رسميين بأن تستقبل المملكة مطلع الاسبوع المقبل “الزائر الابيض”، في أعقاب منخفض جوي عميق.

وتوقع المتنبئ كرم شويطر من “طقس الاردن” تأثر المملكة بمنخفض جوي من اصل قطبي نهاية العام، مصاحب لكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق القارة الاوروبية وان نسبة الثبات ستكون 70%.

من جانبه قال موقع “طقس الاردن وفلسطين” ان هناك معلومات غير مؤكدة، بحسب الخرائط الجوية عن زيارة منخفض جوي مصحوب بتيارات هوائية باردة قد يتحول ليصبح منخفضا قطبيا بتاريخ 24 من الشهر الجاري، مع زيارة منخفض جوي عميق من اصل قطبي نهاية الشهر الجاري وبداية السنة الجديدة مع احتمالية لتساقط الثلوج.

واضاف موقع “طقس الرعد” الاردني الفلسطيني انه من “المتوقع بمشيئة الله أن تشهد المملكة مطلع الاسبوع القادم اول زيارة للزائر الابيض هذا العام” .

وبين المتنبئ الجوي محمود الهنداوي بأن المنطقة ستتعرض لمنخفض ماطر نهاية الاسبوع الحالي ويليه منخفض من أصل قطبي يسبق العاصفة القطبية المتوقعة “باتريسيا”، وذلك مطلع الاسبوع القادم جالباً الثلوج والامطار الغزيرة للمنطقة.

وقال مؤسس موقع الرعد العربي ومحلل المناخ محمود الهنداوي، انه ابتداء من يوم 28 الشهر الحالي يبدأ هطول الأمطار والثلوج جراء وصول العاصفة ‘باتريسيا’ إلى الشرق الاوسط.

وأشار الى أن “ما يميز هذه العاصفة أنها كثيفة الأمطار، ومتوقع تساقط كثيف للثلوج على ارتفاع 800 متر وربما أقل من ذلك، مصحوبة ببرد قارس”.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي انه لا يمكن التنبؤ بحدوث اي منخفض جوي عميق يبعد لأكثر من خمسة ايام.

كما ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس لتصبح ضمن معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاء الجو أثناء النهار بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية ولطيفا في مناطق البادية والسهول و الأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم العالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية احيانا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وخطر تشكل الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول ، كما تحذرمن تدنى مدى الرؤية الافقية في المناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.