رئيس الطفيلة التقنية يتعرض للضرب ويمنع من الدخول للجامعة

مدير شرطة الطفيلة يحمي رئيس الجامعة بجسده

الإصلاح نيوز – كتب مندوب الإصلاح /

لم يستطيع رئيس جامعة الطفيلة التقنية يعقوب المساعفة الدخول إلى حرم الجامعة اليوم الثلاثاء رغم مرافقة قوات الامن له وعلى رأسهم مدير شرطة الطفيلة العميد فواز المعايطه .

وأحتشد عشرات الطلبة أمام البوابة الرئيسية للجامعة عند معرفتهم بقدوم الرئيس إلى الدوام وتدافعوا نحوه أثناء محاولته الدخول إلى دوامه برفقة عدد من أفراد الشرطة حيث تعالت أصوات التكبير “الله اكبر ” وترديدهم كلمة “برا” لطرده خارج الجامعة .

وقال شهود عيان للإصلاح نيوز إن الطلبة رفضوا دخول الرئيس إلى الجامعة وحاولوا الاعتداء عليه بقصد منعه من الدخول إلى الجامعة حيث تعرض لرضوض وخدوش انتقل على أثرها إلى مستشفى الأمير زيد بالطفيلة لتلقي العلاج .

ويطالب هؤلاء الطلبة برحيل الرئيس كونه لم يحقق مطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاع المرافق الجامعية والخدمية وقاعات المحاضرات والكافيتريات وزيادة عدد المظلات في الجامعة وتخفيض رسوم التسجيل ووقف التدخلات الأمنية في الجامعة.

وفي تصريح خاص للاصلاح نيوز قال مدير شرطة الطفيلة العميد فواز المعايطة انه أثناء دخول رئيس الجامعة اليوم لحرم الجامعة تعرض لمحاولة اعتداء من قبل الطلبة المعتصمين على بوابة الجامعة وذلك بعد دخوله بحوالي 10 أمتار للجامعة حيث تجمهر الطلبة حول الرئيس، وقام المعايطة شخصيا بحمايته وسحبه من بين جموع الطلبة الذي حاول بعضهم ضربه ومن ثم تم إخلاؤه من داخل الجامعة والتوجه للمستشفى للمعاينة .

ونفى المعايطة دخول قوة أمنية من الدرك لحرم الجامعة في الوقت الذي كانت هنالك احتياطات أمنية من قبل شرطة الطفيلة على دوار العيص علاوة على تنبيه الرئيس بعدم دخول الجامعة لوجود اعتصامات داخل الجامعة حيث انه كان قد تلقى تعليمات من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالدوام في الجامعة .

وزاد انه تمت حماية الرئيس من المعتصمين الذي منعوه من دخول الجامعة في وقت لم يصب بأذى حيث قمت بحمايته وسحبه فور حدوث الاشتباك من قبل الطلبة المعتصمين.

رئيس الجامعة الدكتور يعقوب المساعفة قال للاصلاح نيوز انه أثناء توجهه صباح اليوم لعمله في الجامعة اعترضه عدد من طلبة الجامعة لمحاولة منعه من دخول الجامعة .

وأضاف لقد دخلت عدة أمتار لحرم الجامعة بعد البوابة الرئيسية حيث تجمهر الطلبة حولي ونتيجة الزحام والتجمهر اصبت بخدوش بسيطة وقد حصلت على تقرير طبي من المستشفى لتقديم شكوى بحق الطلبة الذين قاموا بسحبي ومحاولة الاعتداء علي .

واشار الدكتور المساعفة ان الجامعة حققت معظم المطالب التي ينادي بها الطلبة منذ عدة أسابيع لافتا إلى انه سيقوم بتقديم شكوى وان هذا التصرف لا يعبر عن الاخلاق الطيبة التي يتمتع بها أبناء محافظة الطفيلة .

وما زال التوتر يخيم على اجواء الجامعة بعد تعليق الدوام بشكل جزئي وانضمام عدد من موظفي الجامعة مع الطلبة المعتصمين الذين اضرب عدد منهم عن الطعام منذ اربعة ايام .

رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة محمد جمال المرايات قال إن التجمهر حول الرئيس والتدافع من قبل الطلبة ادى الى سقوطه على الارض ومن ثم تدخل مدير الشرطة العميد المعايطه وسحبه دون ان يتعرض لاذى .

الناطق الاعلامي للحراك الطلابي في الطفيلة التقنية مجدي الفراهيد قال انه عند دخول رئيس الجامعة وقف امامه غير انه وجهت اليه الشتائم من قبل الرئيس وقام بضربه وسحبه من لحيته ما ادى الى تشكل حالة من الاستفزاز والاحتقان لدى الطلبة والتدافع لمعرفة ماهية المشكلة حيث وقع الرئيس وقال لقد أصبت وإنني مغمى علي حيث تدخل مدير الشرطة على الفور وعدد من حرس الجامعة وقاموا بسحبه دون ان يتأذى ونقل في سيارة مدير الشرطة خارج اسوار الجامعة .

الناطق الاعلامي باسم الحراك الشبابي في الطفيلة سائد العوران قال ان مطالب الطلاب شرعية نافيا في ذات الوقت تدخل الحراك فيما حدث داخل الجامعة .

اعتصام الطلبة امام رئاسة الجامعة منذ نحو ثلاثة اسابيع ما زال مستمرا مطالبين بتحقيق مطالبهم الرئيسية على راسها تنحية رئيس الجامعة .

من جهته قال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لمدير شرطة محافظة الطفيله بوجود مجموعة من طلاب جامعة الطفيلة التقنية يحاولون منع رئيس الجامعة من الدخول إلى الحرم الجامعي والاعتداء عليه بالضرب على بوابة الجامعة .

وأضاف المكتب الإعلامي ان مدير شرطة محافظة الطفيله وبالتعاون مع الحرس الجامعي قاموا بإخراج رئيس الجامعة وتأمين سلامته .

وبين المكتب الإعلامي ان رئيس الجامعة ومجموعة من أبناء محافظة الطفيله تقدموا بشكوى جزائية بحق سته طلاب قاموا بالاعتداء على رئيس الجامعة إضافة الى إقلاق الراحة العامة وتعطيل سير اليوم الدراسي داخل الجامعة واحتصل رئيس الجامعه على تقرير طبي يشعر بان حالته العامة حسنه وبوشرت التحقيقات.

@أمين المعايطه