قلبي مع عامل الوطن …

في ايام الصيف الحارة وتحت اشعة الشمس الحارقة وفي ايام الشتاء الباردة وتحت زخات المطر والبرد القارس نشاهده دائما في سيارات الامانة او على جوانب الارصفة يعمل جاهدا كي تبقى مدننا وقرانا وبوادينا وشوارعنا وطرقاتنا نظيفة جميلة …انه هو …لا غيره من نطلق عليه (عامل وطن) …هذا الانسان يستحق منا جميعا ومن كل مسؤول في امانة عمان الكبرى كل الاحترام والتقدير والشكر على مايقوم به من واجب وطني وعمل شاق جاد شريف يترفع عدد كبير منا عن القيام به نظرا لنظرية (العيب) الخاطئة التي تسيطر على عقول وافكار العديد من ابناء مجتمعنا متناسين ان العمل الشريف ومهما كان نوعه لم يكن يوما من الايام عيبا …اما العيب الحقيقي فهو الجلوس في المنزل او المقاهي او التسكع في الشوارع دون عمل منتج والعيش على حساب الاخرين من الاهل والاقارب وطلب المعونة من الاصدقاء او انتظار المساعدة من مديريات التنمية الاجتماعية . عامل الوطن يعمل من اجل لقمة عيشه وعيش اطفاله واسرته …ومنهم من تغرب عن بلده واهله واولاده من اجل لقمة العيش هذه …هذه الفئة لها منا كل التقدير والاحترام .

وهنا اود ان أهمس في اذن اخي وصديقي معالي امين عمان السيد عقل بلتاجي والذي عرف عنه احترام الطبقة الكادحة والاناقة في الملبس والمظهر والوقوف الى جانب الضعفاء ان يلقي ذات صباح نظرة على ملابس هذه الفئة التي نحترم عملها ووفائها واخلاصها لهذا الوطن …هذه الفئة التي يطلق عليها (عمال الوطن ) …على ملابس هذه الفئة البرتقالية والتي اختلط لونها البرتقالي بلون (الوسخ) الأسود والبني والزيتي اضافة الى الاهتراء الواضح عليها والتي تشوه (مع الاحترام) صورة هذا العامل وعمله …انا لا أطالب ان يصرف لهم (بدلات) سوداء او كحلية مع ربطات عنق فرنسية ولكنني اتمنى ان يظهر عامل الوطن بملابس تليق به كأنسان يعمل في مهنة شريفة حرة …فلماذا لايصرف لعامل الوطن مثلا بدلتي عمل برتقالية فعندما تتسخ الاولى يستطيع العمل بالاخرى النظيفة ويقوم بغسل البدلة المتسخة كما يفعل زملائهم بالمهنة في الدول المتقدمة ويظهرون في مظهر لائق لعامل الوطن النظيف والذي يحافظ على نظافة وجمال المدينة .وهذا ماشاهده معاليه حتما عند زياراته لبعض الدول الاوروبية حيث ينطبق ذلك على معظم المهن التي يتوجب على اصحابها ارتداء ملابس خاصة لممارستها .فنحن لا نستطيع ان نتخيل مثلا طبيبا او ممرضا يرتدي معطفا ابيضا متسخا …فنظافة الملابس ضرورية لكل مهنة من المهن .فمتى سنشاهد عامل الوطن ببدلته البرتقالية النظيفة حتى نستطيع القول :البرتقالي يليق به ؟ صباح الخير .