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“الجمارك”: نعمل على تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على إعفاءات السيارات

الثلاثاء ٢٦\١١\٢٠١٣

 الاصلاح نيوز –

قال مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، إن الدائرة تنتظر قرار مجلس الوزراء بتفرغ اللجنة المخولة بمنح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اجراءات الحصول على اعفاءات السيارات لمستحقيها.

وبين العساف أن الدائرة على جاهزية تامة لاستقبال طلبات اعفاءات السيارات ضمن الإمكانات المتوفرة.

وأشار الى أن الدائرة استقبلت نحو 3.300 طلب حتى نهاية الاسبوع الماضي، مؤكدا أن هنالك كثيرا من الطلبات المنظور فيها سيما طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (الجزئي) ترفض لعدم مطابقتها للشروط المحددة من قبل الحكومة.

واضاف ان اللجنة تنجز ما يقارب 60 طلبا اسبوعيا لافتا الى أن دائرة الجمارك ليست الجهة الوحيدة المخولة برفض منح اعفاءات المركبات؛ إذ إن هنالك لجنة مكونة من قبل 7 جهات رسمية تنظر في طلبات الإعفاء”.

وكان العساف بين في وقت سابق لـ”الغد” أنه لا يمكن إعفاء أصحاب أي مركبة لذوي الإعاقة إلا بموافقة هذه الجهات السبع. وبين أن هذه الجهات مكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الترخيص ودائرة الجمارك للاطلاع على طلب الحصول على الإعفاء إضافة إلى جهتين أمنيتين.

وقال انذاك أن الدائرة تعمل جاهدة لتسيير عمل تلك الطلبات، إلا أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الحصول على الإعفاء، لا سيما خلال الفترة الحالية، أدى الى تأخير إنجاز بعض الطلبات، مطالبا المواطنين بمراعاة حجم العمل الذي تتلقاه دائرة الجمارك في الفترة الحالية.

وصدر النظام رقم(14) لسنة 2013 نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007؛ حيث تضمنت المادة (6) من النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية؛ إذ إن هذه الإعاقات تمنع صاحب الإعفاء من ممارسة القيادة، فإن الإعفاء لصاحب الإعاقة ولكن كونه لا يملك الأهلية القانونية للقيادة فيتوجب تسمية شخص أو اثنين بعقد عمل خاص لخدمة الشخص المعوق.

كما تضمنت الفئات المشمولة بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص المصابين بما يسمى بحالة (القصور الكلي) والتي تشمل الإصابات الآتية: الإعاقة العقلية الشديدة والاضطرابات مثل التوحد والشلل التام أو البتر الجزئي أو الكلي والشلل الدماغي والتصلب اللويحي المتقدم والعمى أو ضعف البصر الشديد(المكفوفين).

وبحسب النص، يبدأ تطبيق الإعفاءات الواردة بالنظام رقم(14) لسنة 2013 حال صدور التعليمات التنفيذية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وذلك بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة ترخيص السائقين والمركبات، والتي تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تنفيذا لنص المادة رقم (25) والتي تنص على قيام المجلس الأعلى بإصدار التعليمات اللازمة للبدء بتنفيذ النظام.

(الغد)

التعليقات

الثلاثاء ١٩\٠٨\٢٠١٤جاسر نواف صالح الحمدالله

انا المدعو تقدمت لطلب اعفاء جمركي حيث انني من ذوي الاحتياجات الخاصه واعاني من بتر بالقدم الايسر ولاتزال اوراقي بالجمارك ولم يتم استدعائي لغايه الان0787614606

الخميس ١١\١٢\٢٠١٤محمد النادي

السلام وعليكم انا المدعو محمد النادي اريد المحصول على سياره ذو الاحتياجات الخاصه بالله عليكم ساعدوني لاني نسبه العجز 50% وجزاكم الله كل خير 0789683063

الأحد ٢١\١٢\٢٠١٤ريم فايز نظير دروزه

انا ام الطفل قيس جواد جهاد النصله يعاني من ضعف سمع شديد والحمد لله قمنا بتقديم طلب للديوان والان قامو بزراعة قوقعه له وهو الان بحاجه لاخد دروس تعليم نطق بلمدينه الطبيه ونحن نقيم بلسلط ويصعب علينا كل يومين اخذه للمدينه بلمواصلات ونحن بحاجه ماسه لطلب اعفاء السياره للقدره على اخذه لهذه الدروس الخصوصيه ارجو مساعدتنا وجزاكم الله الخير
رقم الهاتف :-0776742037

الثلاثاء ٩\٠٦\٢٠١٥محمد الشرباتي

انا محمد الشرباتي عندي اربع اولاد معاقين تقدمت بطلب اعفاء جمركي منذو اربعت اشهر ولم يتصلوا حتى الان رقم تلفوني 0786858246

الثلاثاء ٣٠\٠٦\٢٠١٥بكر

ضعف سمع شديد80% 0788336152

السبت ٢٢\٠٨\٢٠١٥عبدالمنعم محمدى

موظف من زو الاحتياجات الخاصة اطلب اعفاىء من الضريبةعلى الدخل

الثلاثاء ٢٥\٠٨\٢٠١٥انا المدعو جمال محمد فيصل جرار

لم يتصلو بي بعد من خمس اشهر وابنتي تعاني من اعاقة

الثلاثاء ٢٥\٠٨\٢٠١٥انا المدعو جمال محمد فيصل جرار

٠٧٩٥٥٩٠٤٤٣

الأحد ٤\١٠\٢٠١٥ADEL ALMAHROQ

انا اب الطفله جنان عادل المحروق تعاني من ضعف سمع شديد والحمد لله قمنا بتركيب سماعات لها وهي الان بحاجه لاخد دروس تعليم نطق ونحن نقيم فيصلية سحاب لواء الوقر ويصعب علينا كل يومين اخذه للمدينه بلمواصلات ونحن بحاجه ماسه لطلب اعفاء السياره للقدره على اخذه لهذه الدروس الخصوصيه ارجو مساعدتنا وجزاكم الله الخيرمع اني استاجرت لها منزل قريب من المدرسة الفنيق خلدا
رقم الهاتف :-0799435280

الأربعاء ٤\١١\٢٠١٥ليث

لم يتصل بنا احد ومضى من وقت التسجيل 7اشهر الرجاء التعجيل باصدار الاعفاء 0772468632

الجمعة ١٥\٠١\٢٠١٦رعد عوده خليل أبو ريشة

انا شاب عمري 20 عام انا قدمت طلب إعفاء جمركي وتم رفضي من قبلكم مع العلم اني لا استطيع القيادة نهائيا الله يسامحكم

الثلاثاء ١٥\٠٣\٢٠١٦ختام باسم نصرالله

السﻻم عليكم أنا بنت عمري 24 و عندي الصم الحمدلله و معي رخصة اعفاء الجمرك السيارة

الثلاثاء ١٥\٠٣\٢٠١٦ختام باسم نصرالله

السﻻم عليكم
أنا بنت عمري24 وعندي صم اعفاء الجمركي السيارة

الجمعة ٢٢\٠٤\٢٠١٦ايه

عندي قصر 3 سم في قدمي الشمال
هل أحصل على اعفاء جمركي

الثلاثاء ٥\٠٧\٢٠١٦بهاء الدين محمد شرادقه

عندي اعاقه دائمه بفقدان اصبع الابهام الايمن فهل من الممكن الحصول على إعفاء جمركي وجزاكم الله كل خير

الثلاثاء ٥\٠٧\٢٠١٦بهاء الدين محمد شرادقه

انا عمري 36سنة وعندي اعاقه بفقدان اصبع الابهام فهل يمكنني الحصول على اتفاء جمركي وجزاكم الله كل خير

الخميس ٢١\٠٧\٢٠١٦احمد محمد حسن ايوب

انا معي اعاقه حركيه وقدمت قبل 8 شهور ولغايه الان لم يستدعوني

0795403545

الثلاثاء ٢٥\١٠\٢٠١٦عبدالله محمد طاهر اسعد

انا عمري 18 سنة وقدمت على اعفاء جمركي بسبب قصر القامة كيف بدي اعرف متى بردو علي ارجوو رد برسالة او اتصال على هذا الرقم 0798813205

الخميس ١٥\١٢\٢٠١٦سهام جميل زياد

السلام عليكم زوجي يعاني من اعاقه عقليه نسبه العجز75 بالمئه واريد الحصول على اعفاء جمركي لسياره لخدمه زوجي وشكرا لكم

الثلاثاء ٢٠\١٢\٢٠١٦محمد اسماعيل الحناوي

انا عمري18سنه وفاقد عين هل يجوز لي بتسجيل الاعفاء الجمركي وارجو الرد بئقرب وقت ممشكور. 0792970931

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