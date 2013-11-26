“الجمارك”: نعمل على تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على إعفاءات السيارات

قال مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، إن الدائرة تنتظر قرار مجلس الوزراء بتفرغ اللجنة المخولة بمنح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اجراءات الحصول على اعفاءات السيارات لمستحقيها.
وبين العساف أن الدائرة على جاهزية تامة لاستقبال طلبات اعفاءات السيارات ضمن الإمكانات المتوفرة.
وأشار الى أن الدائرة استقبلت نحو 3.300 طلب حتى نهاية الاسبوع الماضي، مؤكدا أن هنالك كثيرا من الطلبات المنظور فيها سيما طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (الجزئي) ترفض لعدم مطابقتها للشروط المحددة من قبل الحكومة.
واضاف ان اللجنة تنجز ما يقارب 60 طلبا اسبوعيا لافتا الى أن دائرة الجمارك ليست الجهة الوحيدة المخولة برفض منح اعفاءات المركبات؛ إذ إن هنالك لجنة مكونة من قبل 7 جهات رسمية تنظر في طلبات الإعفاء”.
وكان العساف بين في وقت سابق لـ”الغد” أنه لا يمكن إعفاء أصحاب أي مركبة لذوي الإعاقة إلا بموافقة هذه الجهات السبع. وبين أن هذه الجهات مكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الترخيص ودائرة الجمارك للاطلاع على طلب الحصول على الإعفاء إضافة إلى جهتين أمنيتين.
وقال انذاك أن الدائرة تعمل جاهدة لتسيير عمل تلك الطلبات، إلا أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الحصول على الإعفاء، لا سيما خلال الفترة الحالية، أدى الى تأخير إنجاز بعض الطلبات، مطالبا المواطنين بمراعاة حجم العمل الذي تتلقاه دائرة الجمارك في الفترة الحالية.
وصدر النظام رقم(14) لسنة 2013 نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007؛ حيث تضمنت المادة (6) من النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية؛ إذ إن هذه الإعاقات تمنع صاحب الإعفاء من ممارسة القيادة، فإن الإعفاء لصاحب الإعاقة ولكن كونه لا يملك الأهلية القانونية للقيادة فيتوجب تسمية شخص أو اثنين بعقد عمل خاص لخدمة الشخص المعوق.
كما تضمنت الفئات المشمولة بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص المصابين بما يسمى بحالة (القصور الكلي) والتي تشمل الإصابات الآتية: الإعاقة العقلية الشديدة والاضطرابات مثل التوحد والشلل التام أو البتر الجزئي أو الكلي والشلل الدماغي والتصلب اللويحي المتقدم والعمى أو ضعف البصر الشديد(المكفوفين).
وبحسب النص، يبدأ تطبيق الإعفاءات الواردة بالنظام رقم(14) لسنة 2013 حال صدور التعليمات التنفيذية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وذلك بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة ترخيص السائقين والمركبات، والتي تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تنفيذا لنص المادة رقم (25) والتي تنص على قيام المجلس الأعلى بإصدار التعليمات اللازمة للبدء بتنفيذ النظام.
(الغد)
التعليقات
انا المدعو تقدمت لطلب اعفاء جمركي حيث انني من ذوي الاحتياجات الخاصه واعاني من بتر بالقدم الايسر ولاتزال اوراقي بالجمارك ولم يتم استدعائي لغايه الان0787614606
السلام وعليكم انا المدعو محمد النادي اريد المحصول على سياره ذو الاحتياجات الخاصه بالله عليكم ساعدوني لاني نسبه العجز 50% وجزاكم الله كل خير 0789683063
انا ام الطفل قيس جواد جهاد النصله يعاني من ضعف سمع شديد والحمد لله قمنا بتقديم طلب للديوان والان قامو بزراعة قوقعه له وهو الان بحاجه لاخد دروس تعليم نطق بلمدينه الطبيه ونحن نقيم بلسلط ويصعب علينا كل يومين اخذه للمدينه بلمواصلات ونحن بحاجه ماسه لطلب اعفاء السياره للقدره على اخذه لهذه الدروس الخصوصيه ارجو مساعدتنا وجزاكم الله الخير
رقم الهاتف :-0776742037
انا محمد الشرباتي عندي اربع اولاد معاقين تقدمت بطلب اعفاء جمركي منذو اربعت اشهر ولم يتصلوا حتى الان رقم تلفوني 0786858246
ضعف سمع شديد80% 0788336152
موظف من زو الاحتياجات الخاصة اطلب اعفاىء من الضريبةعلى الدخل
لم يتصلو بي بعد من خمس اشهر وابنتي تعاني من اعاقة
٠٧٩٥٥٩٠٤٤٣
انا اب الطفله جنان عادل المحروق تعاني من ضعف سمع شديد والحمد لله قمنا بتركيب سماعات لها وهي الان بحاجه لاخد دروس تعليم نطق ونحن نقيم فيصلية سحاب لواء الوقر ويصعب علينا كل يومين اخذه للمدينه بلمواصلات ونحن بحاجه ماسه لطلب اعفاء السياره للقدره على اخذه لهذه الدروس الخصوصيه ارجو مساعدتنا وجزاكم الله الخيرمع اني استاجرت لها منزل قريب من المدرسة الفنيق خلدا
رقم الهاتف :-0799435280
لم يتصل بنا احد ومضى من وقت التسجيل 7اشهر الرجاء التعجيل باصدار الاعفاء 0772468632
انا شاب عمري 20 عام انا قدمت طلب إعفاء جمركي وتم رفضي من قبلكم مع العلم اني لا استطيع القيادة نهائيا الله يسامحكم
السﻻم عليكم أنا بنت عمري 24 و عندي الصم الحمدلله و معي رخصة اعفاء الجمرك السيارة
السﻻم عليكم
أنا بنت عمري24 وعندي صم اعفاء الجمركي السيارة
عندي قصر 3 سم في قدمي الشمال
هل أحصل على اعفاء جمركي
عندي اعاقه دائمه بفقدان اصبع الابهام الايمن فهل من الممكن الحصول على إعفاء جمركي وجزاكم الله كل خير
انا عمري 36سنة وعندي اعاقه بفقدان اصبع الابهام فهل يمكنني الحصول على اتفاء جمركي وجزاكم الله كل خير
انا معي اعاقه حركيه وقدمت قبل 8 شهور ولغايه الان لم يستدعوني
0795403545
انا عمري 18 سنة وقدمت على اعفاء جمركي بسبب قصر القامة كيف بدي اعرف متى بردو علي ارجوو رد برسالة او اتصال على هذا الرقم 0798813205
السلام عليكم زوجي يعاني من اعاقه عقليه نسبه العجز75 بالمئه واريد الحصول على اعفاء جمركي لسياره لخدمه زوجي وشكرا لكم
انا عمري18سنه وفاقد عين هل يجوز لي بتسجيل الاعفاء الجمركي وارجو الرد بئقرب وقت ممشكور. 0792970931