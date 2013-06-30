مركز دراسات صيدلانية يحول أردنيين لـ”فئران تجارب”

الاصلاح نيوز – محمد سبتي

“الاصلاح نيوز” تكشف طريقة تحويل المواطن الاردني الى فأر تجارب بعيدة عن المبادئ الانسانية وعن المعايير الدولية الطبية وعن القسم المهني الذي يشترط على العاملين في القطاع الطبي،ففي احد المراكز للدراسات الطبية المدعومة ماديا من الخارج تجرى بعض البحوث والتجارب على ادوية تستورد من الخارج لمعرفة مدى تأثيرها على جسم الانسان والاعراض الجانية لها والتي يمكن ان تكون كارثية ومميته في الكثير من الاحيان،ففي الاردن وجدت شركات تصنيع الادوية ضالتها حيث تستطيع اختبار ادويتها على المواطنين حتى تصل الى “كودة الدواء” المطلوبة،والتي يتم من خلالها الترويج للدواء وتوزيعه في البلدان الاوروبية والعربية،بعد معرفة تأثيراته واعراضه الجانبية.

“الاصلاح نيوز” تابعت عدد من المواطنين “الفئران البشرية” الذي اتخذوا كعينات وشرائح تجريبية للادوية في مركز الدراسات الصيدلانية،الذي يعمد في البداية على تحفيظ الفئران البشرية اسماء المواد الكيميائية دون ذكر الامراض التي يمكن ان تسببها او التبعات الصحية الناتجة عن تعاطيها ،يتم الاتفاق مع العينة البشرية بعدد المرات التي يتناول الدواء بها ويتم تأمينه صحيا فترة التجربة،واذا ما حدث اي مضاعفات بعد التجربة فان المركز غير معني،يدفع المركز مبلغ 100-200دينار لكل تجربة ويستضيف العينة فترة اسبوع في المركز بعد الاتفاق للتهيئة الطبية ولا يسمع للعينة عندها بحمل الهاتف او الخروج من المركز الا بعد انتهاء مدة الاستضافة،في الوقت الحالي يجري المركز تجارب على ادوية لمرض الصرع وقد اعتمد في اختياره العينات على العامل الاجتماعي كالفقر والبطالة واسم العائلة،كما ابرم اتفاقية معهم بعدم المسؤولية تماما،واللافت ان المركز يوفر العينات عن طريق العاملين في المركز الذين يعرضون على معارفهم واصدقائهم وابناء مناطقهم الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ليس الطبية بل الاجتماعية كما ذكرنا سابقا.

اين وزارة الصحة عن ذلك المركز؟ واين مؤسسة الغذاء والدواء عن الخطر الحقيقي الذي يهدد صحة المواطن الاردني ؟

ملاحظات ومعلومات وافية وارقام هواتف لمواطنين خاضوا التجربة نضعها بين ايدي المسؤولين لوقف التجارب التي حولت المواطن الاردني الى فأر تجارب.