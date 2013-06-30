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مركز دراسات صيدلانية يحول أردنيين لـ”فئران تجارب”

الأحد ٣٠\٠٦\٢٠١٣

الاصلاح نيوزمحمد سبتي

“الاصلاح نيوز” تكشف طريقة تحويل المواطن الاردني الى فأر تجارب بعيدة عن المبادئ الانسانية وعن المعايير الدولية الطبية وعن القسم المهني الذي يشترط على العاملين في القطاع الطبي،ففي احد المراكز للدراسات الطبية المدعومة ماديا من الخارج تجرى بعض البحوث والتجارب على ادوية تستورد من الخارج لمعرفة مدى تأثيرها على جسم الانسان والاعراض الجانية لها والتي يمكن ان تكون كارثية ومميته في الكثير من الاحيان،ففي الاردن وجدت شركات تصنيع الادوية ضالتها حيث تستطيع اختبار ادويتها على المواطنين حتى تصل الى “كودة الدواء” المطلوبة،والتي يتم من خلالها الترويج للدواء وتوزيعه في البلدان الاوروبية والعربية،بعد معرفة تأثيراته واعراضه الجانبية.

“الاصلاح نيوز” تابعت عدد من المواطنين “الفئران البشرية” الذي اتخذوا كعينات وشرائح تجريبية للادوية في مركز الدراسات الصيدلانية،الذي يعمد في البداية على تحفيظ الفئران البشرية اسماء المواد الكيميائية دون ذكر الامراض التي يمكن ان تسببها او التبعات الصحية الناتجة عن تعاطيها ،يتم الاتفاق مع العينة البشرية بعدد المرات التي يتناول الدواء بها ويتم تأمينه صحيا فترة التجربة،واذا ما حدث اي مضاعفات بعد التجربة فان المركز غير معني،يدفع المركز مبلغ 100-200دينار لكل تجربة ويستضيف العينة فترة اسبوع في المركز بعد الاتفاق للتهيئة الطبية ولا يسمع للعينة عندها بحمل الهاتف او الخروج من المركز الا بعد انتهاء مدة الاستضافة،في الوقت الحالي يجري المركز تجارب على ادوية لمرض الصرع وقد اعتمد في اختياره العينات على العامل الاجتماعي كالفقر والبطالة واسم العائلة،كما ابرم اتفاقية معهم بعدم المسؤولية تماما،واللافت ان المركز يوفر العينات عن طريق العاملين في المركز الذين يعرضون على معارفهم واصدقائهم وابناء مناطقهم الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ليس الطبية بل الاجتماعية كما ذكرنا سابقا.

اين وزارة الصحة عن ذلك المركز؟ واين مؤسسة الغذاء والدواء عن الخطر الحقيقي الذي يهدد صحة المواطن الاردني ؟

ملاحظات ومعلومات وافية وارقام هواتف لمواطنين خاضوا التجربة نضعها بين ايدي المسؤولين لوقف التجارب التي حولت المواطن الاردني الى فأر تجارب.

التعليقات

الأحد ٣٠\٠٦\٢٠١٣سامح

يا اخوان الحكي صحيح انا فار واخذت 70 دينار على تجربة قعدت 3 اشهر في مركز بعمان كانوا يتعاملوا معنا باستحقار وكانوا يحاولوا دائما اهانتنا والمركز مرخص لشخص بتعامل مع الدنمارك وبريطانيا وبعملهم التجارب لان في دولهم بحترموا الانسان وما بعملوها غير على الفيران

الأحد ٣٠\٠٦\٢٠١٣مواطن مطلع

للكاتب المحترم اعلاه يبدو انك لا تعرف بالدواء او الثيدلة شيئا وان ما تريده مجرد محولة لجر الانتباه

الدراسات الدوائية موجودة لاثبات فعالية الدواء قبل استخدامه لعلاج مرض معين واذا كنت لا تصدق فادخل على موقع الاغذاء والدواء الامريكية وشاهد كم دراسة تجرى في امريكا لوحدها

http://www.clinicaltrials.gov.
ويبدو انك من كوكب اخر حتى انك لا تعرف انه يوجد في الاردن قانون يسمى قانون اجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 وهو قانون دائم للقانون رقم 67 لسنة 2001 وتقوم مؤسسة الغذاء والدواء بتنظيم والموافقة على اجراء مثل هذه الدراسات في الاردن تحت مظلة القانون

لذا اتمنى منك ان تكتب الصح

الاثنين ١\٠٧\٢٠١٣اردني وافتخر

يا مواطن مطلع يبدو انك بتعمل معهم في ممارساتهم غير الانسانية وهذا الموقع عن دراسات على الادوية مش تجارب على مواطنيين امركيين زي ما بتعمل انت يا مطلع وامثالك حرام عليكم

اما عن مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة فأهم ضي عندهم ان فار التجارب يكون عارف اسماء الدواء الذي يتناوله فلما بيجي الموظف بس بسأل الفار شو نوع الدواء وهذا ما تم الاتفاق عليه

يا اخوان مركز دراسات صيدلانية على دوار المدينة على دوار المدينة يا اخوان احفظوه كرامة المواطن الاردني

الجمعة ٢١\٠٨\٢٠١٥جمال

يا سامح الحكي الأول كذب وأنت كذاب لأنه هل يعقل 70دينار تلات شهور لأنك لو بعت علكه على الرصيف احسن لك.
الدراسات ليلتين ليلتين أو أكثر من 180-260 حسب الدراسه
أنا هلا ء داخل دراسه تليفوني معي مكالمات وإنترنت مجاني من راوتر المركز
في ناس كتيرة حكي عالفاضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) إلي مش عاجبه الوضع لا يدخل و خلو الناس تستفيد وهاي فائده للعالم لأنه لو ما في متطوعين لهاي الأبحاث كان ما لقينا أدويه بالصيدليات أصلا

الخميس ١٥\١٢\٢٠١٦Anonymous

نكلام جمال مظبوط نتعامل احلى معاملة وتلفزيون واستخدم نت والدراسة فوق ال١٥٠

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