بالصور.. القبض على أبطال المسلسل التركي فريحة بتهمة تعاطي المخدرات

الاصلاح نيوز-

داهمت الشرطة التركية ما يزيد على ٣٠ شخصاً واعتقلت مجموعة من الفنانين الأتراك بتهمة تعاطي المخدرات.

يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.

أخلي سبيل الممثل سيمال أونال الشهير في العالم العربي بـ “كريم” في مسلسل “عاصي” وذلك بعد ثبوت براءته من تهمة تعاطي المخدرات وذلك بعد اخضاعه للفحوصات والتحاليل اللازمة.

يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.