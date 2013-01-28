بالصور.. القبض على أبطال المسلسل التركي فريحة بتهمة تعاطي المخدرات

داهمت الشرطة التركية ما يزيد على ٣٠ شخصاً واعتقلت مجموعة من الفنانين الأتراك بتهمة تعاطي المخدرات.
يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.
أخلي سبيل الممثل سيمال أونال الشهير في العالم العربي بـ “كريم” في مسلسل “عاصي” وذلك بعد ثبوت براءته من تهمة تعاطي المخدرات وذلك بعد اخضاعه للفحوصات والتحاليل اللازمة.
يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.
التعليقات
حرام مستحيل يعمل امير حياتي هي
حرام تعملوا فيهم هكذا تحققوا من هذه الامور
امير مستحيل يعمل كدا واكيدا ده افتراء عشان ميكميلش بقيت االمسلسل عشان ه ناجح فيهم وان انشاء الله برئتك تظهرار وربنا معاك انا داليا من اسكندرايه
مستحيل امير يسوي كذا كوراي نتوقع منه يسوي كذا بس امير لالا راح انهبل
بيستاهلو اكثر من هيك لانو المسلسل فاشل
ان شاء الله يطلع امير وكوراي والشلة براة خلينا نستمتع بمسلسل فريحة الجزء 3
انا بحب امير جدا ليش عمل كدة هندة ممكن تعمل ككدة بس امير لالالالااكيد فريحة هتزعل اخص عليك يا امير
لالا مستحيل امير يعملها ولا كوراااي هندا يمكن نتوووقع منها هااالشي
لالا مستحيل امووري يعملها ولا كورااي اما هانده نتوقع منها الشي داا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه يا امير يا حبيبي انا كونت هموت نفسي
انا امير انا ما عملة كذا شغله صح انا كنت معهم بس ما عملة ولا تسألوا عشن مراح اقولكم
مين يالي تعطه المخدرات
انا فريحة مستحيل ميرويعمل كده وله لا ميعملش اصلن هو ولد منفسن
حرام انا مش مسدءة ان امير وكوراى يعملو كدة اه كوراى حبيبى
امير وكوراي وهاندا نتوقع منهم لانهم تركيين والتركيين نتوقع منهم كل شي بيعملوا حرام والله راح يعاقبهم
ان شاء الله بينعدموا وبنحكموا مئبد والله راح يعاقبهم سنابل من فلسطين
امیرمستحیل یکون کده امیر بطل
ان شاء الله بيروحوا فيها اعدام وبينسجنوا طول العمر لان مسلسل فريحة حلو بس وقح
حرام ميرو مايعمل هيك شي
حرام امير مابيعمل هيك شي
انامش مصدقةهمووووووووووووت اه مت باي
انامش مصدقةهمووووووووووووت اه مت باي
اااااااااااااااااااااااه عليك ياسيدي اميرحطيته في ايدي
اووو مى جاد مش معقول ميرو يعمل ياميرو يا غدار
اكيد امير فى الحقيقة غير ما فى المسلسل
ممكن لية لاعشان بيشربو خمرة ودة حرام ربنا يهدى المسلمين
من رابع المستحيلات ان امير يعمل كدة حرام عليكو سيبوة الناس فى حالها
أنا معك يا أمور انتا مستحيل تعمل هدا الشي
بدال ما تتابعو اخبار سوريا والاحوال فيها عم بدافعو على واحد ما بتعرفوا قرعة ابو من وين عيب
امير مش ممكن يسوي هيك
خير امير
امير منسحبش هكي
مستحيل يعمل امير هكي
انشاء الله يطلع امير وكوري
انشاء الله يطلع امير وكوري بش نكملو جزاء 3 من فريحة
الله اعلم لاكن بيتهيالى امير ميعملش كدا
ياللة دخيلك ليش أمير يعمل الشئ هدا مـــــــش معقوووووووول ياحبي
امير مستحيل يعمل كدة
حراااااااااااااااام هيك انشالله يطلعو
الله يكون مع كوكووهنودةوميرووفيرى
خليه يسباهل لأنهم وقحين
الله يطلعك بالسلامه يا امير
ربنا معاك يا امير انت وكورى وفريحة
اااااههههههه عليك يا اموريييييي
انا عايزة اكمل المسلسل وماليش دعوة بحد
انا عايزة اكمل المسلسل وماليش دعوة
ياويلي معقولة فريحه وامير القمر
وكورى الله والله والله معفن زي القرد وامير
القمر وفريحه هاندا تستاهل الكلبه
لا
فريحة ماني متجوز حتى نلقى زيك
انا اصلي تركية وقابلة مرة فريحة في 2008 فكانت متعبة لاكن اعراضها كانت تشبه اعرباالمصابين مخدرات وقد توصلت الشرطة التركية الاان فريحة وام ير وكراي الا ان دمهم قد حلوه ووجد انهم قد تعاطو المخدرات وكل الناس تدافع عنخم لانهم احبوهم وايضا محصات التلفاز قد اوقفة مسلسل فريحةفي قنات ابو طبي الاولئ[ ]طن لهدا السبب عندهم معارف وسينجون حكم من الشرطة اضن دالك
ياحراااااااااااااااااام
أنا بحب أمير ويا رب يطلع براءةأن زعلانة علية أوي
لااااااااااا م بصدق هيك حكي..مستحيل امير يسااااوي هيك شي…انا وااااااايد أحبك
لااااااااا مستحيل أمير يعمل هيك شي…م بصدق هيك حكي عنو….لاني واااااايد احبو
امير مش وش زالك كوراى ممكن انا بحبك ياامير انت وفريحه
حرام امير يحصله كده
يا فريحة ازعلت على امير
امير كان عم يمثل معى فكيف بيتهموا بطعاطى المخدرات
اتقوا الله فى يوم ترجعون الى الله ياايها التركين ليه بتعملوا الحاجات اللى تقضى عليكم وانتم شعب اسلامى استغفروا الله ان الله غفورا رحيم
هك الرجال ولا بلاش
انا حب امير مارح يسوي كذا لان امير شاب موثق فيه يا فريحه
امير انا وثقه فيك معاليك من احد فريحه لا تخافين
امير اناحبك لاتخاف
امير احبك لا تخاف
فريحه
مسلسل امير وفريحة فشل فشل
فشل فشل عار عار
مع اني متابعة للمسلسل بس ازا عملو هيك بستاهلو
امير مستحيل يعمل كدة ولا حتي فريحة واحنا بنحبكم اوي
لا اميروفريحة مايعملوش كدة احنا بنحبكم بس ربنا هو الاعلم
HARAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
فريحةلم تكن معهموبسراحه هما يستهلوابزات ام اربعة واربعين بديلة فريحة
فريحة بريئة
لاااااااا امير مستحيل يعملها وانا واثق انو رح يطلع عن قريب
ههههههههههههههه معقوله يعمل هيك
مش ممكن حبيبى امير و كوراى يعملوا كدة ابدا
انافريحة يا امير بحبك اويا
انا كوراي و انا و امير و هاندا ما كنا نتعاطا مخدرات و الله مع الجميع و انا بحبكم كلكم
حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم انا بحبك اوي اوي ياامير ونفسي يكون فتا احلامي زياك
امير حبيبي هاموت عليه
بحبك مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ياأمير
أمير من يوم سمعت الخبر صراااااحه طحت من عيني :'(
انا اسيل انا بحب كوراي كثثثثثير بصراحه ما عجبني حكيكن عنو حرام عليكو انتو كنتو معو حتى تحكمو علي فورا هوا وامير وهندا فرجائي الحار لا حدا يحكي عليهم ماشي لانو مستحيل يعملو هيك لا كوراي ولا امير ولا هاند صحيح انهم بسكرو بس ما بعملو هيك انا متاكده منهم كككككككككككككككككثثثثثثييييييييررررررررر وانا بعرف كوراي وامير وهندا كككككثثثثثييييرررر
الله حريم
هم تركين اتوقعوا منهم اي حاجه مادافعو علي ناس ما تعريفوهم
أصلا أمير طلع من السجن
امير انا حتا لو شو ماعملت رح اضل احبك اني بترجاك تع على الاردن
الله يكون مع الجميع
لااااااااااااااااااااااااااااايمكن ان هازال لن تشارك في مسلسل
احنا كتير بنحبك يا كوراي انت الاحلى وانشاء الله بتطلع من السجن يا قلبي وانت بريء
امير فى الحقيقه مهندس ومش ممكن يعمل كده
الحين امير وكوراي وجوناش وينهم بالسجن ولا طلعو ؟؟؟؟؟
لا طبعا مستحيل اكيد كلهم هايطلعوا براة شاتاى و يوسف وهندا
لاليس حرام عليهم لانهم مجموعة من المسطوليين معدومين التربية والاخلاق والذى حدث افضل شىء خصوصا لهذا الذى يدعى شاتاى و الثانى هذا يوسف اكغون ولو شاتاى هذا راجل يواجهنى صورة بصورة لانى اعرف انة جبان وبلغوة هذة الرسالة هو وصديقة هذاوانا موجودة بدولة مصر بمحافظة المنوفية بمركز الشهداء بقرية ابو كلس
انا بعشق كوري كتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير اكثر شي بالمسلسل لانه شاب أمور ووسيم جداااااااااااااااا
انا عاشقة كوراي
كوراي اصلا مو معهن كذب ومستحيل يعملهل الشي
مستحيل امير ما بيعمل هيك لالالالالالالالالالالالامسسسسسسسسستحيل
احبك امير
مسلسل تنسي الايام فريحة
انا بحب أمير كتير ومابحب فريحة
انا بحبك ياهاندا كتير ومن اشد المعجبين بيك يارب تطلعي براء وربنا يهدي الجميع ويرجع الكل لعقلهم عشان نحنا بنعيش الحيات مرة واحده لازم نحسب كل خطوه صح عشان نكون صح مافي حد في العالم معمل خطأ المسامح رب العالمين مو الناس
مستحيل امير يعمل كدة
انا بحب امير كتيييييير وبموت علي
امير مستحيل يعمل كدا انا بحبو موت
مش عارف امير شنو السمح فيه بالعكس كوراي احلي من بالف مرة
عادى المسلسل مش ذى الحقيقة
مستحيل امير ابيعمل كده هو انسان محترم واگيد حتطلع برئتك احبك امير 😘انه نور من البنان