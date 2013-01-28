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بالصور.. القبض على أبطال المسلسل التركي فريحة بتهمة تعاطي المخدرات

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣

الاصلاح نيوز- 

داهمت الشرطة التركية ما يزيد على ٣٠ شخصاً واعتقلت مجموعة من الفنانين الأتراك بتهمة تعاطي المخدرات.

يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.

 أخلي سبيل الممثل سيمال أونال الشهير في العالم العربي بـ “كريم” في مسلسل “عاصي” وذلك بعد ثبوت براءته من تهمة تعاطي المخدرات وذلك بعد اخضاعه للفحوصات والتحاليل اللازمة.

يذكر منهم نجوم مسلسل “فريحة” وهم شاغاتاي أولسوي الشهير بـ أمير، ملكة جمال تركيا للعام ٢٠١١ “جيزام كاراكا” التي حلّت مكان فريحة في الجزء الثالث من المسلسل، يور تسفاي الشهيرة بـ “هاندا، “و يوسف أكغون الشهير بـ”كوراي”.

التعليقات

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣لوتس

حرام مستحيل يعمل امير حياتي هي

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣Anonymous

حرام تعملوا فيهم هكذا تحققوا من هذه الامور

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣dalia

امير مستحيل يعمل كدا واكيدا ده افتراء عشان ميكميلش بقيت االمسلسل عشان ه ناجح فيهم وان انشاء الله برئتك تظهرار وربنا معاك انا داليا من اسكندرايه

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣سوسو

مستحيل امير يسوي كذا كوراي نتوقع منه يسوي كذا بس امير لالا راح انهبل

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣ريما

بيستاهلو اكثر من هيك لانو المسلسل فاشل

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣ريم

ان شاء الله يطلع امير وكوراي والشلة براة خلينا نستمتع بمسلسل فريحة الجزء 3

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣زينب

انا بحب امير جدا ليش عمل كدة هندة ممكن تعمل ككدة بس امير لالالالااكيد فريحة هتزعل اخص عليك يا امير

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣حنووو

لالا مستحيل امير يعملها ولا كوراااي هندا يمكن نتوووقع منها هااالشي

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣حنووو

لالا مستحيل امووري يعملها ولا كورااي اما هانده نتوقع منها الشي داا

الاثنين ٢٨\٠١\٢٠١٣الهام

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه يا امير يا حبيبي انا كونت هموت نفسي

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣جوجو

انا امير انا ما عملة كذا شغله صح انا كنت معهم بس ما عملة ولا تسألوا عشن مراح اقولكم
مين يالي تعطه المخدرات

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣فريحة

انا فريحة مستحيل ميرويعمل كده وله لا ميعملش اصلن هو ولد منفسن

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣niven ragab @yahoo.com

حرام انا مش مسدءة ان امير وكوراى يعملو كدة اه كوراى حبيبى

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣سنابل

امير وكوراي وهاندا نتوقع منهم لانهم تركيين والتركيين نتوقع منهم كل شي بيعملوا حرام والله راح يعاقبهم

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣سنابل

ان شاء الله بينعدموا وبنحكموا مئبد والله راح يعاقبهم سنابل من فلسطين

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣انورالتمیمی

امیرمستحیل یکون کده امیر بطل

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣سنابل

ان شاء الله بيروحوا فيها اعدام وبينسجنوا طول العمر لان مسلسل فريحة حلو بس وقح

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣مرام الكراديه

حرام ميرو مايعمل هيك شي

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣مرام الكراديه

حرام امير مابيعمل هيك شي

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣ممننهع

انامش مصدقةهمووووووووووووت اه مت باي

الثلاثاء ٢٩\٠١\٢٠١٣ممننهع

انامش مصدقةهمووووووووووووت اه مت باي
اااااااااااااااااااااااه عليك ياسيدي اميرحطيته في ايدي

الأربعاء ٣٠\٠١\٢٠١٣Anonymous

اووو مى جاد مش معقول ميرو يعمل ياميرو يا غدار

الأربعاء ٣٠\٠١\٢٠١٣نهى

اكيد امير فى الحقيقة غير ما فى المسلسل

الأربعاء ٣٠\٠١\٢٠١٣داليا من اسكندرية

ممكن لية لاعشان بيشربو خمرة ودة حرام ربنا يهدى المسلمين

الأربعاء ٣٠\٠١\٢٠١٣rekaahmed13

من رابع المستحيلات ان امير يعمل كدة حرام عليكو سيبوة الناس فى حالها

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣zyzy @mou y

أنا معك يا أمور انتا مستحيل تعمل هدا الشي

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣هيفاء

بدال ما تتابعو اخبار سوريا والاحوال فيها عم بدافعو على واحد ما بتعرفوا قرعة ابو من وين عيب

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣zizou

امير مش ممكن يسوي هيك

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣ملاك

خير امير

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣ملاك

امير منسحبش هكي

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣ملاك

مستحيل يعمل امير هكي

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣ملاك

انشاء الله يطلع امير وكوري

الخميس ٣١\٠١\٢٠١٣ملاك

انشاء الله يطلع امير وكوري بش نكملو جزاء 3 من فريحة

الجمعة ١\٠٢\٢٠١٣beso

الله اعلم لاكن بيتهيالى امير ميعملش كدا

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣الدلـــــوعة

ياللة دخيلك ليش أمير يعمل الشئ هدا مـــــــش معقوووووووول ياحبي

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣زهراء عويس

امير مستحيل يعمل كدة

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣نونة

حراااااااااااااااام هيك انشالله يطلعو

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣aya

الله يكون مع كوكووهنودةوميرووفيرى

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣سناء

خليه يسباهل لأنهم وقحين

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣روعه

الله يطلعك بالسلامه يا امير

الأحد ٣\٠٢\٢٠١٣ملاك الرومنسية

ربنا معاك يا امير انت وكورى وفريحة

الاثنين ٤\٠٢\٢٠١٣سارة

اااااههههههه عليك يا اموريييييي

الخميس ٧\٠٢\٢٠١٣Anonymous

انا عايزة اكمل المسلسل وماليش دعوة بحد

الخميس ٧\٠٢\٢٠١٣mrmr

انا عايزة اكمل المسلسل وماليش دعوة

الأحد ١٠\٠٢\٢٠١٣شوق

ياويلي معقولة فريحه وامير القمر
وكورى الله والله والله معفن زي القرد وامير
القمر وفريحه هاندا تستاهل الكلبه

الاثنين ١١\٠٢\٢٠١٣amy

لا

الثلاثاء ١٢\٠٢\٢٠١٣اعبدو

فريحة ماني متجوز حتى نلقى زيك

السبت ١٦\٠٢\٢٠١٣انيس

انا اصلي تركية وقابلة مرة فريحة في 2008 فكانت متعبة لاكن اعراضها كانت تشبه اعرباالمصابين مخدرات وقد توصلت الشرطة التركية الاان فريحة وام ير وكراي الا ان دمهم قد حلوه ووجد انهم قد تعاطو المخدرات وكل الناس تدافع عنخم لانهم احبوهم وايضا محصات التلفاز قد اوقفة مسلسل فريحةفي قنات ابو طبي الاولئ[ ]طن لهدا السبب عندهم معارف وسينجون حكم من الشرطة اضن دالك

الأربعاء ٢٠\٠٢\٢٠١٣لغز

ياحراااااااااااااااااام

الخميس ٢١\٠٢\٢٠١٣سوسو

أنا بحب أمير ويا رب يطلع براءةأن زعلانة علية أوي

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣Dolly

لااااااااااا م بصدق هيك حكي..مستحيل امير يسااااوي هيك شي…انا وااااااايد أحبك

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣Dolly

لااااااااا مستحيل أمير يعمل هيك شي…م بصدق هيك حكي عنو….لاني واااااايد احبو

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣امل

امير مش وش زالك كوراى ممكن انا بحبك ياامير انت وفريحه

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣امل

حرام امير يحصله كده

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣محمد

يا فريحة ازعلت على امير

الجمعة ٢٢\٠٢\٢٠١٣فريحة

امير كان عم يمثل معى فكيف بيتهموا بطعاطى المخدرات

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣دعاء المصرى

اتقوا الله فى يوم ترجعون الى الله ياايها التركين ليه بتعملوا الحاجات اللى تقضى عليكم وانتم شعب اسلامى استغفروا الله ان الله غفورا رحيم

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣كمال

هك الرجال ولا بلاش

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣منوووووو السعوديه

انا حب امير مارح يسوي كذا لان امير شاب موثق فيه يا فريحه

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣منوووووو السعوديه

امير انا وثقه فيك معاليك من احد فريحه لا تخافين

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣منوووووو السعوديه

امير اناحبك لاتخاف

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣منوووووو السعوديه

امير احبك لا تخاف

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣منوووووو السعوديه

فريحه

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣سوسو

مسلسل امير وفريحة فشل فشل
فشل فشل عار عار

الثلاثاء ٢٦\٠٢\٢٠١٣جوليا عرفات

مع اني متابعة للمسلسل بس ازا عملو هيك بستاهلو

الأربعاء ٢٧\٠٢\٢٠١٣كناريا

امير مستحيل يعمل كدة ولا حتي فريحة واحنا بنحبكم اوي

الأربعاء ٢٧\٠٢\٢٠١٣كناريا

لا اميروفريحة مايعملوش كدة احنا بنحبكم بس ربنا هو الاعلم

السبت ٢\٠٣\٢٠١٣HEBA

HARAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

الثلاثاء ٥\٠٣\٢٠١٣ندي

فريحةلم تكن معهموبسراحه هما يستهلوابزات ام اربعة واربعين بديلة فريحة

الثلاثاء ٥\٠٣\٢٠١٣ندي

فريحة بريئة

الخميس ٧\٠٣\٢٠١٣ساره

لاااااااا امير مستحيل يعملها وانا واثق انو رح يطلع عن قريب

الخميس ٧\٠٣\٢٠١٣شمس المحبه

ههههههههههههههه معقوله يعمل هيك

الخميس ٧\٠٣\٢٠١٣مى

مش ممكن حبيبى امير و كوراى يعملوا كدة ابدا

الخميس ٧\٠٣\٢٠١٣Anonymous

انافريحة يا امير بحبك اويا

الجمعة ٨\٠٣\٢٠١٣كوراي

انا كوراي و انا و امير و هاندا ما كنا نتعاطا مخدرات و الله مع الجميع و انا بحبكم كلكم

الجمعة ٨\٠٣\٢٠١٣ياسمين

حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم انا بحبك اوي اوي ياامير ونفسي يكون فتا احلامي زياك

الأربعاء ١٣\٠٣\٢٠١٣TOTA

امير حبيبي هاموت عليه

الأربعاء ١٣\٠٣\٢٠١٣TOTA

بحبك مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت ياأمير

الأربعاء ١٣\٠٣\٢٠١٣التاىللا

أمير من يوم سمعت الخبر صراااااحه طحت من عيني :'(

الجمعة ١٥\٠٣\٢٠١٣اسيل الحسبان

انا اسيل انا بحب كوراي كثثثثثير بصراحه ما عجبني حكيكن عنو حرام عليكو انتو كنتو معو حتى تحكمو علي فورا هوا وامير وهندا فرجائي الحار لا حدا يحكي عليهم ماشي لانو مستحيل يعملو هيك لا كوراي ولا امير ولا هاند صحيح انهم بسكرو بس ما بعملو هيك انا متاكده منهم كككككككككككككككككثثثثثثييييييييررررررررر وانا بعرف كوراي وامير وهندا كككككثثثثثييييرررر

الأحد ١٧\٠٣\٢٠١٣كريم

الله حريم

الاثنين ١٨\٠٣\٢٠١٣ملكه الذهب

هم تركين اتوقعوا منهم اي حاجه مادافعو علي ناس ما تعريفوهم

السبت ٣٠\٠٣\٢٠١٣ميمي

أصلا أمير طلع من السجن

السبت ٣٠\٠٣\٢٠١٣سوسو الاردنيه

امير انا حتا لو شو ماعملت رح اضل احبك اني بترجاك تع على الاردن

السبت ٦\٠٤\٢٠١٣الزهرة البيضاء

الله يكون مع الجميع

الثلاثاء ٩\٠٤\٢٠١٣203548

لااااااااااااااااااااااااااااايمكن ان هازال لن تشارك في مسلسل

الجمعة ١٩\٠٤\٢٠١٣yara

احنا كتير بنحبك يا كوراي انت الاحلى وانشاء الله بتطلع من السجن يا قلبي وانت بريء

الاثنين ١٠\٠٦\٢٠١٣مرندى

امير فى الحقيقه مهندس ومش ممكن يعمل كده

السبت ٣\٠٨\٢٠١٣عاشقت امير

الحين امير وكوراي وجوناش وينهم بالسجن ولا طلعو ؟؟؟؟؟

الخميس ٥\٠٩\٢٠١٣engy

لا طبعا مستحيل اكيد كلهم هايطلعوا براة شاتاى و يوسف وهندا

السبت ١٢\١٠\٢٠١٣رحمة

لاليس حرام عليهم لانهم مجموعة من المسطوليين معدومين التربية والاخلاق والذى حدث افضل شىء خصوصا لهذا الذى يدعى شاتاى و الثانى هذا يوسف اكغون ولو شاتاى هذا راجل يواجهنى صورة بصورة لانى اعرف انة جبان وبلغوة هذة الرسالة هو وصديقة هذاوانا موجودة بدولة مصر بمحافظة المنوفية بمركز الشهداء بقرية ابو كلس

الأحد ١٠\١١\٢٠١٣كيدي

انا بعشق كوري كتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير اكثر شي بالمسلسل لانه شاب أمور ووسيم جداااااااااااااااا

الأحد ١٠\١١\٢٠١٣كيدي

انا عاشقة كوراي

الاثنين ٢\١٢\٢٠١٣MOMO

كوراي اصلا مو معهن كذب ومستحيل يعملهل الشي

السبت ١٥\٠٢\٢٠١٤هديل

مستحيل امير ما بيعمل هيك لالالالالالالالالالالالامسسسسسسسسستحيل

الجمعة ٤\٠٤\٢٠١٤هدا

احبك امير

مسلسل تنسي الايام فريحة

السبت ١٩\٠٤\٢٠١٤إبتهال

انا بحب أمير كتير ومابحب فريحة

الأربعاء ٣١\١٢\٢٠١٤رويدا

انا بحبك ياهاندا كتير ومن اشد المعجبين بيك يارب تطلعي براء وربنا يهدي الجميع ويرجع الكل لعقلهم عشان نحنا بنعيش الحيات مرة واحده لازم نحسب كل خطوه صح عشان نكون صح مافي حد في العالم معمل خطأ المسامح رب العالمين مو الناس

الاثنين ٢٦\٠١\٢٠١٥انجي

مستحيل امير يعمل كدة

الأحد ٢٩\٠٣\٢٠١٥Anonymous

انا بحب امير كتيييييير وبموت علي

الأحد ٢٩\٠٣\٢٠١٥قمر

امير مستحيل يعمل كدا انا بحبو موت

الثلاثاء ٧\٠٧\٢٠١٥هنادي

مش عارف امير شنو السمح فيه بالعكس كوراي احلي من بالف مرة

الاثنين ١\٠٢\٢٠١٦احمد

عادى المسلسل مش ذى الحقيقة

الجمعة ١٤\١٠\٢٠١٦Anonymous

مستحيل امير ابيعمل كده هو انسان محترم واگيد حتطلع برئتك احبك امير 😘انه نور من البنان

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