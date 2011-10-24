جمعية حمزة بن عبدالمطلب بلسم اليتيمات حتى الثانوية او الزواج

كتب سليم النجار
ذبلت ايامها، ولم تعد خيوط الشمس تشحد خطوتها بعد ان صارت سحابة صفراء، تمطر سأما على احزانها العالية ولم تعد تعرف كيف ستقرأ الصباح، وقد صار حيرة والتباسا بعد ما سحبتها الايام الى شاطئ راكد لم يكن شاطئها .
ترمق نافذة روحها المغلقة بأسى ، تبتلع خيبتها تنزع فتيل رأسها المشتعل بالاسئلة وتلبس رأسها الآخر …المنطفئ وتخطي تشحث روحها بابتسامة باهتة تكاد بالكاد تكفي .
انها حكاية يتيمة جعلها القدر فاقدة احد الوالدين او الوالدين معا .
تحتضنها جمعية حمزة بن عبد المطلب الثقافية الاسلامية التي يديرها ياسين الزغل ، انها مرحلة طويلة من الانتظار والسهر كاننا به يتحين الفرصة المواتية ليتحدث عن الجمعية على المرء ان يصغي اليه وهو يتحدث عن هذه الجمعية التي يتجاوز تاسيسها العشرين عاما فقد تاسست بتاريخ 15/11/1984 ، والتي كان اول رئيس لها المرحوم كامل الشريف وآلت رئاسة الجمعية الى الحاج حيدر مراد الذي كان ومازال يعتبرها من اهم الاولويات في برنامج عمله .
يمكن اعتبار احمد الزغل من بين قلة من الاردنيين الذين يتسمون بسعة الرؤية بصرا وبصيرة وحين يكون بصدد البحث عن اثار الجمعية على الانسانة اليتيمة ينصاع هو نفسه للرؤية الانسانية كما لو كان في مسعاه للبحث عن معنى جديد . ونحن نشاهد الاطفال يلعبون ويلهون في حديقة الجمعية ، يتنقلون كعصافير الجنة بين اجنحتها من غرف دراستهم او نومهم التي وفرتها الجمعية كأفضل حالة تليق بالانسان الاردني الذي يستحق منا الكثير.
جمعية حمزة بن عبد المطلب واقع غير متوقع على الاقل لنا يتم بناؤه في مستوى الطموحات الانسانية وبما انه يغدو واقعا مبتكرا فان احمد الزغل لا يكف عن الاحالة لمرجعه واصله، والذي يؤكد ان الجمعية تاسست بمبادرة من شخصيات اردنية كانت مؤسسة مسجد حمزة فكانت الجمعية مشاهد نورانية مستوحاة من قيم الاردنيين .
وانه لعمل انساني جدا ان تنتبه الجمعية للاولئك المنفيين في قعر الحياة السفلي ، الذي لا موضع تحته بتاتا ، ان لهذه الجمعية التي تدافع عن القيم وتحاول محاربة انهيار تلك القيم الانسانية التي توارثتها عن اجدادنا وانه صوت اولئك المسحوقين الذين لا يسمعهم احد انها جمعية ذات محتوى انساني اصلي تتجلى في لغة انسانية تصل رأسا الى فؤاد القلب .
يقول الزغل لاشيء يعوض عن الالم صحيح اننا نوفر كل شيء لبناتنا اليتامى فالواحدة تكلف الجمعية مصروفا شهريا من مأكل ومشرب ودراسة ما بين (150-200) دينار. واضاف احمد الزغل ان الطالبة التي تحتاج الى دروس خصوصية خاصة في مواد الرياضيات والانجليزي، تقوم الجمعية بتوفير معلمين لهن ، وتتكفل بدفع التكاليف. ان الجمعية الآن تحتضن (14) يتيمة .
التقينا بأحدى اليتيمات فتخبرنا : ” أليس لي ام ؟” اجل…. لكن المربية والمشرفة رابية الخصاونة هي امي، وحضنها ادفأ من بيتي ، فهي توفر لي كل شيء وكل ما اطلبه من الرحلات الترفيهية توفرها لي ولصديقاتي ، نحن اسرة واحدة …. انه صوت غدير الانسانة التي تعيش في الجمعية منذ سنوات طوال وهذه الطفلة خير شاهد على ما تقدمه المربية رابية الخصاونة.
يقول الزغل ان الجمعية لا حدود لعطائها فقد تم منذ تاسيس الجمعية الى يومنا هذا تزويج اكثر من عشرين فتاة ومنهن من تزوجت قاضيا شرعيا . كما نوفر اجهزة الكمبيوتر والتلفاز والرحلات الترفيهية كما اخبرك اطفالنا .
وتقول مشرفة الجمعية انه توجد عيادة صحية وعيادة اسنان تقدمان خدمات لاطفالنا ولا نحرمهن من اي شيء يطلبنه كما نوفر لهن زيارة اسبوعية لمن تريد لزيارة اهلها، ولا تخرج اي طفلة الا بعد توقيع على ورقة استلام من قبل الاهل .
واكد الزغل تبقى الطفلة حتى سن (18) عاما، واذا انهت تعليمها الثانوي نرسلها الى صندوق الامان لرعاية الايتام الذي ترأسه جلالة الملكة رانيا العبدالله. يقوم الصندوق بإرسال اليتيمة الى الجامعة ويتكفل بمصاريفها الشخصية وحتى المصروف الشخصي يقوم الصندوق بتوفيره .
المرج الاخضر يموج بالالوان ، الازهار البرية تتصوغ في اوجهها والطفلة التي تفتحت على يدي الربيع ، تركض هنا ، تقفز هناك، زهرة حمراء من هنا … صفراء من هناك ، ثم بيضاء واخرى بنفسجية ، تكاد الباقة في يدها تخبطها تستلقي منهكة، تجول بنظرها الفضاء، تبصر من وراء الغيمة، يدا تمتد نحوها تحنو عليها ان يد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي افطر في رمضان الماضي مع اطفال الجمعية فكانت فرحتهن لا حدود لها انه المكان الذي يتسيد على كل مكان، ….. كانت الفرحة والسعادة تغمر الاطفال ، انه النور الذي شع في شهر رباني ومبارك، ليبارك الاطفال، سعادتهن لا توصف ويقف القلم عاجزا عن وصف كلماتهن عندما تحدثن عن زيارة الملك عبدالله الثاني لهن وافطر معهن ، وامضى وقتا ، يعتقد الاطفال انه اطول وقت جميل عرفوه.
غدير، اسلام ، ياسمين، حليمة، كلماتهن اختلطت بدموع الفرح، وهن يتكلمن عن زيارة مليكهم التي تركت اعظم الاثر في نفوسهن ومسحت حسرة اليتم عنهن بانتظار زيارة اخرى تجدد الامل وترفد الفتيات بعزيمة لاتلين على تحدى اليتم وتسيطر قصص النجاح .
التعليقات
ما شاء الله تبارك الله
الله يجزيه الخير الحاج أحمد الزغل (أبو محمد)و يجعله مصدر لأعمال الخير دائما..
كثر الله من امثال الحاج احمد الزغل وكثر الله اعمال الخير في بلدنا الحبيب
بارك الله في زيارة الملك عبد الله لزيارة لجمعية الايتام وبارك الله في المشرفين على هذة الجمعية وبارك الله بالطفلةالمتكلمة الذكية في انتقاء الكلام حليمة حسني ولادارةالجمعية والمشرفات كل احترام
هاي الزيارة مش غريبة عن الملك عبدالله الثاني حفظه الله الذي دائما بكون سباق للخير والله يقوي ويطول بعمرو ويرحم الملك حسين امين يارب العالمين
وفعلا انها جمعية مبين عليها جدا محترمة وبتحترم الانسان الله يوفقكم ويوفق الحاج احمد الزغل
الله يجزيه الخير الحاج احمد الزعل (ابو محمد) ويجعلها في ميزان حسناته … الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ياارب
جزاك الله خيرآ كثيرآ يا سيدي الحاج احمد الزغل (ابو محمد) على كل ماقدمته في حياتك الطيبة المعطاءة … ونسأل الله ان يتغمدك برحمته ويجعل مقامك في الفردوس الاعلى بصحبة الانبياء والاولياء والشهداء والصديقيين .. انا لله وانا اليه راجعون
الله يجزيك كل خير يا جدي الحاج احمد ياسين الزغل ويجعلو من ميزان حسناتك يا رب الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه
السلام عليكم
كم رقم الهاتف
والعنوان
مع الشكر
لمن لا يعلم فأن الحاج أحمد ياسين الزغل قد تغمده الله برحمته وأنا لله وأنا اليه راجعون . الى جنات الخلد أن شاء الله تعالى ولا نقول الا أنا لله وانا الية راجعون.
اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدك الله برحمته حفيدك ابن بنتك(عبدالرحمن غريب)
انا انسان عازب وادور على عروس بس ما عندي قدر على مصاريف الزواج واريد ان اتزوج ولاو من فتاه من دار الاايتام
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ارجو التواصل معي
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انا فتاه عمري 23 أريد زوج ذو خلق ميسور الحال لايتجاوز عمره 30
للعلم مش يعني يتيمه بتتزوجها بلاش الي ما بترضاه لاختك لا ترضاه لبنات الناس وزي ما بدك تطلب مهر ومصاريف لاختك بدك تدفع لبنت الناس
ارجوالتواصل معي جاد بالزواج والله شهيد على ما أقول
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اود التزوج من عندكم باعتبارها زوجة ثانية لكسب الاجر والثواب انشاء الله وارضاء الله ونفسي وجزاكم الله خيرا
انا كنت عايشا بي هاي الجمغية واحست منها ماشوفت وبنات زي اخواتي كانو بس تليعط من عندها لما كان صفي ثاني وهلأ تاسع ماما اجت واخدتني وبحب هاي الحمعية هي يلي خلتني اتعلم الأحرف الأنكليز والعربي زي اسمي والقرائة
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فراس النعيرات
انا كنت في الجمعية وحاب ازورها بس انا في فلسطين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم ماشاء الله كانت وستبقى في الذكر سلامي الي الاخاله رابيا الخصاونه
كانت وستبقى في ذاكرتي
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جزاكم الله كل خير
ان شاء الله بميزان حسناتكم