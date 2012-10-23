كاظم الساهر : ” كل ما تكبر تحلى”

الاصلاح نيوز – انتشرت أخيراً صورة قديمة لكاظم الساهر باللونين الأبيض والأسود. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي يظهر فيها المطرب العراقي شاباً في بداية مسيرته الفنية، وحظيت بالتعليقات الطريفة التي أمطرت “القيصر” بالمديح والاطراء.
ومن التعليقات أنّه تنطبق عليه أغنيته “كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى” فيما تحظى إطلالات الساهر في برنامج “ذا فويس” على شاشة “أم. بي. سي” بإعجاب المشاهدين نظراً إلى هدوئه ورصانته في الحكم على المتسابقين. هذا إضافة إلى أناقته وبنيته الرياضية ووسامته التي تثير إعجاب الجنس اللطيف من المشاهدين. وقد علّق بعضهم أنّ الساهر تجاوز الـ 55 ويستطيع بنظرة واحدة أن يسحر الفتيات فيما يعجز عن ذلك شبان في العشرين. وشُبِّه الساهر بشوكولا “نوتيلا”.
من جهة أخرى، ينوي الساهر افتتاح استديو خاص به في المغرب حيث وصل الخميس الماضي آتياً من باريس لقضاء فترة استراحة قبل أن يبدأ البث المباشر لبرنامج “ذا فويس”.
التعليقات
يا استاذ كاظم العزيز اود ان اشكرك كثيرا لانك ارفعت راسنا نحن العراقيين منذ خروجك على الشاشة وحتى يومنا هذا, اتمنى من الله الفرصة لنرد لك الجميل نحن ابناء وطنك , ليعزك الله دائما ويرعاك بحمايته .
جدا جدا رائع احبك ياكاظم
انت تستاهل احلئ الكلام يا ابو وسام العراقي
اني احترم كاظم الساهر واتمنى ان يبقى بهذا الاسلوب
اني ما احب بشر مثل حبي لكاظم ابن العراق
___ آنآ آنثى كآظم التي لم يعلم بهآ *
كآظم آلسآهر تمتلكك صوتاآ جنونياآ وعيننآآ خرآفيهةة ‘ ماآ الحل آمام جبرؤتهآ (=\”
عن جد لا توفيكك الكلمات سواء تنطق ام تقراء رجل وقور مميز مبدع بالضبط
ك ‘ السلطان المعظم ]
كآظم آلسآهر تمتلك صوتا جنونيا وعينا خرافية ما الحل امام جبروتها
WALLH I LAW KOL ENAS MAY7IBOUH 7OBBI ANA YEKFIH
انت عراق لوحدك حبيبي الساهر
شو بحبك يا كاظم ساهر بحبك بما بتحكي ترسم عشفافك ضحكي