كاظم الساهر : ” كل ما تكبر تحلى”

الاصلاح نيوز – انتشرت أخيراً صورة قديمة لكاظم الساهر باللونين الأبيض والأسود. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي يظهر فيها المطرب العراقي شاباً في بداية مسيرته الفنية، وحظيت بالتعليقات الطريفة التي أمطرت “القيصر” بالمديح والاطراء.

ومن التعليقات أنّه تنطبق عليه أغنيته “كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى” فيما تحظى إطلالات الساهر في برنامج “ذا فويس” على شاشة “أم. بي. سي” بإعجاب المشاهدين نظراً إلى هدوئه ورصانته في الحكم على المتسابقين. هذا إضافة إلى أناقته وبنيته الرياضية ووسامته التي تثير إعجاب الجنس اللطيف من المشاهدين. وقد علّق بعضهم أنّ الساهر تجاوز الـ 55 ويستطيع بنظرة واحدة أن يسحر الفتيات فيما يعجز عن ذلك شبان في العشرين. وشُبِّه الساهر بشوكولا “نوتيلا”.

من جهة أخرى، ينوي الساهر افتتاح استديو خاص به في المغرب حيث وصل الخميس الماضي آتياً من باريس لقضاء فترة استراحة قبل أن يبدأ البث المباشر لبرنامج “ذا فويس”.