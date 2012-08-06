شكوى أردنية ضد السفارة الأوكرانية

في شكوى وضعت على مكاتب وزارة الخارجية تتضمن استياء كبيرا من صعوبة حصول الأردنيين على الفيزا الاوكرانية، ومماطلة السفارة الاوكرانية تجاه طلب الاردنيين الفيزا لزيارة اوكرانيا.
وقالت الشكوى “إنه في الوقت الذي يحصل فيه الاوكرانيون على الفيزا في المطار وبرسوم 15 دولارا، ينتظر الاردنيين اسبوعين للحصول على الفيزا ويدفعون 170 دولارا”.
وأوضحت الشكوى “أنه في تاريخ 16-6-2012 تقدمت احدى شركات الاتصال الأردنية الى مكتب سياحي أردني، بطلب تنظيم رحلة لعدد من العاملين في الشركة لزيارة اوكرانيا، قبل أن يقوم مندوب المكتب السياحي بتنظيم النماذج المطلوبة وتعبئتها ومراجعة القنصلية الأوكرانية يوم 17-6-2012”.
وتابعت الشكوى أن القنصلية الاوكرانية طلبت صورة عن حجز الفندق والطائرة ذهابا وايابا، وتم احضار تأكيد الحجز من الفندق في اوكرانيا وأرفق بطلب الفيزا، إلا أن القنصلية عادت وابلغت المندوب بضرورة الانتظار لمدة اسبوعين، أو دفع مبلغ 170 دولارا لكل جواز إذا ما أراد المكتب الاستغناء عن الانتظار لهذه المدة”، مشيرة الشكوى أن القنصلية لم تنهي عمل الفيزا وتسليم الجوازات إلا يوم 6-7-2012، أي بعد أكثر من اسبوعين.
وطالبت الشكوى وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تصرفات السفارة الأوكرانية، التي اعتبرتها مسيئة للأردن والشعب الأردني.
التعليقات
مرحبا انا الي اكثر من 3 اسابيع مقدم على طلب تأشيره من السفاره الاكرانيه عن طريق مكتب سياحه وسفر ولغاية تاريخ 9\10\2012 لم احصل على تاشيره لمذا كل هذا التاخير وعندما اتصل بصاحب المكتب يقول لي انتظر لم تاتي التاشيره ؟ ارجو الرد
المشكلة فينا فتحين بوابنا لكل من هب و دب اعملو فيزا جدية و طلعو روحهم وشوفو كيف بيسيرو يحترموكم انا مش عارف احنا مش بحاجتهم
. والله انا صارلي من 1-06
ولسا لليوم بستنى شو هاد الحكي.. اادوام بلش واحنا المحاضرت راحت علينا. كيف بدنا نفهم هاي المحاضرات. ورح يصير عندنا غيابات و من وين نجيب مصاري نتربك هاي الغيابات. يا سيدي من شان الله ساعدونا.
اناصارلي 3شهور وانا بنتظر بموافقة السفاره الاوكرانيه رغم اني متزوج من اوكرانيه وعندي بنتين وولد مواليد اوكرانيا وهم هناك وزوجتي حكت مع السفاره وبعثت لي موافقه والقنصل يتعاند ومزاجي بالرغم اني حصلت 4 مرات على الفيزا ولا اواجه اي مشاكل
الاوكرانين شعب يتعامل فقط بالنقود واوكرانيا كلها فساد وحتى الشهادات تشترى بالنقود فهذا التصرف ليس غريب على دولة فاسدة وانا بتمنى روسيا تحتل اوكرانيا ممكن روسيا تعلمهم الاحترام
الاوكرانين شعب يتعامل فقط بالنقود واوكرانيا كلها فساد وحتى الشهادات تشترى بالنقود فهذا التصرف ليس غريب على دولة فاسدة وانا بتمنى روسيا تحتل اوكرانيا ممكن روسيا تعلمهم الاحترام
الاحد 2014
أنا صار لي 4 شهور اروح للسفارة ويرجعني . اسلوبه في التعامل زباله . لي اثنان من زملائي راحو معي للسفاره كل مره يرجعهم استمروا على هذا الحال مدته ثلاث او اربع شهور وفي الاخر استلم اوراقهم وسددو الرسوم في البنك وبعد 15 يوم استلمو رساله على البريد تفيد ان السفارة رفضتهم .