شكوى أردنية ضد السفارة الأوكرانية

الإصلاح نيوز- خاص/

في شكوى وضعت على مكاتب وزارة الخارجية تتضمن استياء كبيرا من صعوبة حصول الأردنيين على الفيزا الاوكرانية، ومماطلة السفارة الاوكرانية تجاه طلب الاردنيين الفيزا لزيارة اوكرانيا.

وقالت الشكوى “إنه في الوقت الذي يحصل فيه الاوكرانيون على الفيزا في المطار وبرسوم 15 دولارا، ينتظر الاردنيين اسبوعين للحصول على الفيزا ويدفعون 170 دولارا”.

وأوضحت الشكوى “أنه في تاريخ 16-6-2012 تقدمت احدى شركات الاتصال الأردنية الى مكتب سياحي أردني، بطلب تنظيم رحلة لعدد من العاملين في الشركة لزيارة اوكرانيا، قبل أن يقوم مندوب المكتب السياحي بتنظيم النماذج المطلوبة وتعبئتها ومراجعة القنصلية الأوكرانية يوم 17-6-2012”.

وتابعت الشكوى أن القنصلية الاوكرانية طلبت صورة عن حجز الفندق والطائرة ذهابا وايابا، وتم احضار تأكيد الحجز من الفندق في اوكرانيا وأرفق بطلب الفيزا، إلا أن القنصلية عادت وابلغت المندوب بضرورة الانتظار لمدة اسبوعين، أو دفع مبلغ 170 دولارا لكل جواز إذا ما أراد المكتب الاستغناء عن الانتظار لهذه المدة”، مشيرة الشكوى أن القنصلية لم تنهي عمل الفيزا وتسليم الجوازات إلا يوم 6-7-2012، أي بعد أكثر من اسبوعين.

وطالبت الشكوى وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تصرفات السفارة الأوكرانية، التي اعتبرتها مسيئة للأردن والشعب الأردني.