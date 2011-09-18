تشكل المحدودية ، واللامصداقية ،والتنافسية المهنية “على صعيدي الإقليم والعالم ” ..أبرز ملامح معيقات الأعلام الوطني الأردني ، وتحد من إمكانية امتلاك الأردن ، عنصر إعانه .. للعمل السياسي والعمل الاقتصادي والنشاط الثقافي في صورة وسيلة اتصال ناجحة ، تقوم على الانتشار الواسع (محلي إقليمي وربما عالمي ) ، وكذلك الاعتراف لها بالمصداقية ، التي تمكنه من دخول عالم المنافسة المدجج بالإمكانيات تشكل المحدودية ، واللامصداقية ،والتنافسية المهنية “على صعيدي الإقليم والعالم ” ..أبرز ملامح معيقات الأعلام الوطني الأردني ، وتحد من إمكانية امتلاك الأردن ، عنصر إعانه .. للعمل السياسي والعمل الاقتصادي والنشاط الثقافي في صورة وسيلة اتصال ناجحة ، تقوم على الانتشار الواسع (محلي إقليمي وربما عالمي ) ، وكذلك الاعتراف لها بالمصداقية ، التي تمكنه من دخول عالم المنافسة المدجج بالإمكانيات

وعليه فان الاصلاح نيوز تحمل طموحا معلنا من خلال تواجدها على ساحة الإعلام الإلكتروني الأردني بضرورة العمل على التطوير الدائم وتقييم أدائها لتلبية الحاجة الفعلية لوجود موقع إخباري يعمل بسوية عالية في الفضاء الإلكتروني الأردني.

إن وجود الفجوة التي تحتملها طبيعة العمل في بيئة متغيرة تتسم بجانب كبير من التفاعلية، بين اغراء الحصول على السبق والتواجد على مقربة من الحدث، وبين الالتزام بقواعد المهنية ومراعاة أقصى درجات المصداقية، خلق حاجة فعلية لوجود موقع إخباري يعمل بصورة مؤسسية ويراعي أفضل الممارسات المطبقة في مجال الإعلام بشكل عام، ويتماشى مع الشروط التي يفرضها الإعلام الإلكتروني، و لذلك تحاول الاصلاح نيوز تقديم مدخل متوازن يدمج التجرية الواسعة لأعضاء الفريق في مجال الإعلام التقليدي وظروف عملهم في الإعلام الإلكتروني، بما يوفره من أدوات تمكنهم من تقديم الخبر والتقرير والمقابلة والتحليل وغيرها من الفنون الصحفية بصورة تخدم أهدافا متنوعة لقرائها وجمهورها على مختلف الشرائح والخلفيات التي يمنتمون إليها.

لا تزعم الاصلاح نيوز أن الالتفات لهذه الاعتبارات من خلال القراءة المتأنية والعلمية لواقع الإعلام الإلكتروني الأردني كان حكرا عليها، ولكن ما تعتزم انجازه في هذا المجال يعد تجربة ريادية ستمكن الموقع ، وفي ظل كثافة تواجد المواقع الإلكترونية الأردنية من احتلال مكانة متميزة لدى المتلقين، ذلك ان المهنية والمصداقية، هي العنوان الرئيسي لاستراتيجية وأعمال الموقع.

فلاصلاح نيوز تؤمن بضرورة وجود مدونة للسلوك المهني تحكم أداءهاوقد قامت بتطوير مدونة خاصة اعتمدت في صياغتها على أرقى المعايير الدولية المطبقة في مجال الإعلام، وذلك لتتمكن من تحقيق أهدافها التي تتجاوز مجرد التواجد أو الريادة على مستوى العمل الإعلامي، وإنما تتخطى ذلك لتصبح منبرا يتيح للإعلاميين العمل بحرية دون عوائق حتى يتمكنوا من إيصال الحقيقة والمعلومات للجمهور، ويدافع عن حرية الإعلام باعتبارها حق للناس وركيزة أساسية للبناء الديمقراطي والمجتمع الحر بما يصب في بناء دور تنموي وتوعوي للإعلام يسهم في تعزيز المجتمع المدني ودوره في الحياة العربية.

وحتى تتحقق ال (المصداقية ) لأية وسيلة اتصال لابد من تحقق عنصري الـ الحقيقة والاخلاقيات المهنية لان التعاطي مع الرسالة الإعلامية عبر تشرب معنى “الأخلاق” واعتماد الحقائق ، مع توفير الأدوات والكفاءات المهنية هو الذي يخلق المصداقية ، وهذان العنصران (الحقيقة والأخلاق ) لايتحققان بالصدفة ، بل يحتاجان الى رؤية معرفية.وكذلك إحداث الوعي المعرفي الذي يجمع بين ماهو سياسي وماهو إعلامي …

والحال هذه فان الاصلاح نيوز تسعى لأن تكون مؤسسة قائمة على التعليم المستمر والإدارة الكفؤة للمعرفة في عملياتها، وعلى ذلك تحولت إلى مختبر يمكن الإعلاميين المحترفين والشباب الملتحقين حديثا بمهنة المتاعب من الحصول على كثير من المهارات الضرورية للإعلامي صاحب الدور البناء والمتمكن في أداء رسالته بمختلف أوجهها.

على كثرة ما تستخدم كلمة الحقيقة على كل المستويات من أجهزة الإعلام وحتى الأحاديث اليومية العادية، إلا أنها تبقى ضالة بعيدة، لا يسعنا سوى أن نحاول الاقتراب منها، وأول الحقائق التي نسعى إلى تفكيكها تتعلق بمن نحن؟ السؤال يبدو بسيطا للوهلة الأولى، ولكن إذا كانت حياة كل واحد من أعضاء فريقالاصلاح نيوز يمتلك شخصية متفردة يسعى لمعرفتها على طريقته الخاصة، فإن الإجابة البسيطة السهلة على هذا السؤال القصير هي “نحن”، ونحن هنا ليس في مواجهة “هم” ولكنها مجموع قلق ومتحرك لمجتمع من الـ “أنا” التي ننتظر أن تمتد لتشمل معنا كل القراء.

ما نود أن نوضحه أننا تجربة جديدة منفتحة على جميع الظروف والتحديات وفي وسط يعد أكثر اتساعا بما لا يقارن، إنها تجربة جديدة تنتظر دائما النقد والملاحظات من الجميع.

نحن في الأساس بالاساس مجموعة من الصحفيين، الذين يملكون القدرة على الحلم ولو على استحياء، نسعى بالسلام لكل الناس في العالم، ولكن ذلك لا يمنعنا من الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكل القيم الإنسانية الإيجابية، نحاول ألا نختبئ وراء إدعاءات زائفة بالمهنية أو الحياد، فنحن أفراد فاعلون في هذا المجتمع ننتمي إليه ونحمله بداخلنا، ولا يمكن أن نأخذ موقف المتفرج ولكننا نفضل أن نكون في موقف الشاهد الذي يعتبر رؤيته أمانة أمام أهله والتاريخ الذي مهما تأخر في إصدار حكمه إلا أنه لا ينسى