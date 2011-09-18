تشكل المحدودية ، واللامصداقية ،والتنافسية المهنية “على صعيدي الإقليم والعالم ” ..أبرز ملامح معيقات الأعلام الوطني الأردني ، وتحد من إمكانية امتلاك الأردن ، عنصر إعانه .. للعمل السياسي والعمل الاقتصادي والنشاط الثقافي في صورة وسيلة اتصال ناجحة ، تقوم على الانتشار الواسع (محلي إقليمي وربما عالمي ) ، وكذلك الاعتراف لها بالمصداقية ، التي تمكنه من دخول عالم المنافسة المدجج بالإمكانيات
وعليه فان الاصلاح نيوز تحمل طموحا معلنا من خلال تواجدها على ساحة الإعلام الإلكتروني الأردني بضرورة العمل على التطوير الدائم وتقييم أدائها لتلبية الحاجة الفعلية لوجود موقع إخباري يعمل بسوية عالية في الفضاء الإلكتروني الأردني.
إن وجود الفجوة التي تحتملها طبيعة العمل في بيئة متغيرة تتسم بجانب كبير من التفاعلية، بين اغراء الحصول على السبق والتواجد على مقربة من الحدث، وبين الالتزام بقواعد المهنية ومراعاة أقصى درجات المصداقية، خلق حاجة فعلية لوجود موقع إخباري يعمل بصورة مؤسسية ويراعي أفضل الممارسات المطبقة في مجال الإعلام بشكل عام، ويتماشى مع الشروط التي يفرضها الإعلام الإلكتروني، و لذلك تحاول الاصلاح نيوز تقديم مدخل متوازن يدمج التجرية الواسعة لأعضاء الفريق في مجال الإعلام التقليدي وظروف عملهم في الإعلام الإلكتروني، بما يوفره من أدوات تمكنهم من تقديم الخبر والتقرير والمقابلة والتحليل وغيرها من الفنون الصحفية بصورة تخدم أهدافا متنوعة لقرائها وجمهورها على مختلف الشرائح والخلفيات التي يمنتمون إليها.
لا تزعم الاصلاح نيوز أن الالتفات لهذه الاعتبارات من خلال القراءة المتأنية والعلمية لواقع الإعلام الإلكتروني الأردني كان حكرا عليها، ولكن ما تعتزم انجازه في هذا المجال يعد تجربة ريادية ستمكن الموقع ، وفي ظل كثافة تواجد المواقع الإلكترونية الأردنية من احتلال مكانة متميزة لدى المتلقين، ذلك ان المهنية والمصداقية، هي العنوان الرئيسي لاستراتيجية وأعمال الموقع.
فلاصلاح نيوز تؤمن بضرورة وجود مدونة للسلوك المهني تحكم أداءهاوقد قامت بتطوير مدونة خاصة اعتمدت في صياغتها على أرقى المعايير الدولية المطبقة في مجال الإعلام، وذلك لتتمكن من تحقيق أهدافها التي تتجاوز مجرد التواجد أو الريادة على مستوى العمل الإعلامي، وإنما تتخطى ذلك لتصبح منبرا يتيح للإعلاميين العمل بحرية دون عوائق حتى يتمكنوا من إيصال الحقيقة والمعلومات للجمهور، ويدافع عن حرية الإعلام باعتبارها حق للناس وركيزة أساسية للبناء الديمقراطي والمجتمع الحر بما يصب في بناء دور تنموي وتوعوي للإعلام يسهم في تعزيز المجتمع المدني ودوره في الحياة العربية.
وحتى تتحقق ال (المصداقية ) لأية وسيلة اتصال لابد من تحقق عنصري الـ الحقيقة والاخلاقيات المهنية لان التعاطي مع الرسالة الإعلامية عبر تشرب معنى “الأخلاق” واعتماد الحقائق ، مع توفير الأدوات والكفاءات المهنية هو الذي يخلق المصداقية ، وهذان العنصران (الحقيقة والأخلاق ) لايتحققان بالصدفة ، بل يحتاجان الى رؤية معرفية.وكذلك إحداث الوعي المعرفي الذي يجمع بين ماهو سياسي وماهو إعلامي …
والحال هذه فان الاصلاح نيوز تسعى لأن تكون مؤسسة قائمة على التعليم المستمر والإدارة الكفؤة للمعرفة في عملياتها، وعلى ذلك تحولت إلى مختبر يمكن الإعلاميين المحترفين والشباب الملتحقين حديثا بمهنة المتاعب من الحصول على كثير من المهارات الضرورية للإعلامي صاحب الدور البناء والمتمكن في أداء رسالته بمختلف أوجهها.
على كثرة ما تستخدم كلمة الحقيقة على كل المستويات من أجهزة الإعلام وحتى الأحاديث اليومية العادية، إلا أنها تبقى ضالة بعيدة، لا يسعنا سوى أن نحاول الاقتراب منها، وأول الحقائق التي نسعى إلى تفكيكها تتعلق بمن نحن؟ السؤال يبدو بسيطا للوهلة الأولى، ولكن إذا كانت حياة كل واحد من أعضاء فريقالاصلاح نيوز يمتلك شخصية متفردة يسعى لمعرفتها على طريقته الخاصة، فإن الإجابة البسيطة السهلة على هذا السؤال القصير هي “نحن”، ونحن هنا ليس في مواجهة “هم” ولكنها مجموع قلق ومتحرك لمجتمع من الـ “أنا” التي ننتظر أن تمتد لتشمل معنا كل القراء.
ما نود أن نوضحه أننا تجربة جديدة منفتحة على جميع الظروف والتحديات وفي وسط يعد أكثر اتساعا بما لا يقارن، إنها تجربة جديدة تنتظر دائما النقد والملاحظات من الجميع.
نحن في الأساس بالاساس مجموعة من الصحفيين، الذين يملكون القدرة على الحلم ولو على استحياء، نسعى بالسلام لكل الناس في العالم، ولكن ذلك لا يمنعنا من الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكل القيم الإنسانية الإيجابية، نحاول ألا نختبئ وراء إدعاءات زائفة بالمهنية أو الحياد، فنحن أفراد فاعلون في هذا المجتمع ننتمي إليه ونحمله بداخلنا، ولا يمكن أن نأخذ موقف المتفرج ولكننا نفضل أن نكون في موقف الشاهد الذي يعتبر رؤيته أمانة أمام أهله والتاريخ الذي مهما تأخر في إصدار حكمه إلا أنه لا ينسى
التعليقات
الاخوة والزملاء الدكتور فيصل والاخ ناصر – ابارك لكما خطوتكما الجبارة في هذا الموقع – وكما سبق وان ذكر الاخ بسام بدارين بان يكون جامدا لا يرحم اهل الفساد واصحاب النعرات ، وان تفتحا باب تلقي قضايا فساد من المواطنين لاثارتها اعلاميا وامام الجهات الرسمية بكل مهنية، كذلك تذكرا ان الفساد لا يقتصر على المال فقط، ولكن من خلال جولات لعدسة الموقع لزيارة مواقع حكومية وتصوير التسيب الوظيفي لكبار الموظفين من خلال الزائر السري للجهات المختلفة، وان تفتحا المجال لقضايا المواطنين الذين يعانون الامرين من خلال اجراءات حكومية معقدة وروتينية امام المستثمرين القادمين من الخارج، لعل هذه الجرعات من كشف الفساد تساعد في الاصلاح ، كذلك حبذا لو تضعا الايه الكريمة في الطرف الايسر من اسم الموقع (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله)، مبروك مرة اخرى متمنيا لكما التوفيق والنجاح
الأخوة الأعزاء فيصل وناصر – تحياتي والى الامام، مع كل الاحترام.
لا أعتقد بأن هناك مسؤولية وطنية أمامكم أكثر من محاربة الفاسدين الذين عاثوا وما زالوا بالوطن أرضاً وشعباً، والأهم من ذلك (تحطيم الأخلاق).
عرفناك يا ابا عمر، لا تجامل ولا تهادن في حق، فسيروا والمحبون المخلصون من ورائكم ان شاء الله.
أبارك للاخوين الدكتور فيصل والسيد ناصر هذه الخطوة التي تعدّ من لبنات الاسهام في اعلاء صروح الوطن الذي ينتظر مثل هؤلاء الشباب الذين لهم بصماتهم الفاعلة والايجابية في بناء الوطن .لا سيما ان جذور الانتماء في نفوسهم راسخة , وما هذا المشروع الا خطوة من خطوات السير في طريق الاصلاح , فإلى الامام وحفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم في ظل راعي سيد البلاد أبا الحسين .
الف الف مبروك للاستاذ فيصل الشبول والاخ ناصر قمش انطلاق صحيفة الاصلاح متمنيا لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله
عطوفة الزميل الاستاذ فيصل الشبول الاكرم
بعد التحية والاحترام نتمنى لكم النجاح والتوفيق لاضافة انطلاقة اعلامية جديدة وان شاء الله ان تكون موفقة لاننا نعرفك رجل مواقف ومحببا للاخرين واعلاميا حرا ونزيها
استطعت من خلال المواقع التي عملت بها تحقيق النجاحات والمبادرات التي اسهمت في تطوير الاداء الاعلامي.
ندعو الله ان يوفقك في مهمتك الجديدة مع تحياتي واحترامي لكل زملائك العاملين في الموقع.
اقتراح اخر – ان يضاف نافذة اسمها فعاليات الاردن – وذلك لتغطية المعارض والمؤتمرات التي تعقد في الاردن – خبرا وصورة كذلك اعلانات من العارضين او المنظمين لتلك الفعاليات او الجهات التي تستضيف الفعاليات – وبالتنسيق مع المؤسسة الاردنة للمشاريع الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة معرفة جدول المعارض والمؤتمرات ليتسنى للقاريء معرفتها وزيارتها – شكرا
نبارك لكم وللوطن انطلاق صحيفة الاصلاح متمنين لكم التوفيق والنجاج بإذن الله راجين من الله ان تكون خطوة على درب الاصلاح الف مبروك لجميع العاملين والمشرفين على الصحيفة
أبارك للزملاء الأعزاء الأساتذة فيصل الشبول وناصر قمش وحامد العبادي بولادة هذا المشروع الإعلامي الواعد، الذي أرجو أن يكون مختلفاً، متميزاً، صاعداً، متحسساً أوجاع الناس، عاكساً آلامهم، متبنياً قضايا الوطن الأغر.. صادقاً في طروحاته، شفافاً في معالجاته، نابضاً بالأمل، منافحاً عن قضايا العدالة والحق.. وأخيراً أن لا يكتب فيه إلاّ من يحبنا وطناً وشعباً..
سلامي لكم وأمنياتي القلبية بالتوفيق، معبراً عن ثقتي بأن “إصلاح نيوز” الصحيفة الإلكترونية الجديدة ستتربع قريباً على عرش الإعلام الأردني الجديد..
الف مبروك ونرجو ان تزودونا الاخبار الصادقة كما تعودنا ان نسمع منكم الاخبار الصادقة دون تحريف او حذف والى الامام
اساتذتي الكرام ابارك لكم موقعكم الجديد ندعو الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح.
الاساتذه فيصل الشبول وناصر قمش وحامد العبادي الاكارم،،،
قدمتم الكثير في مختلف مواقعكم وتميزتم وبجدارة واستحقاق، وعليه فإننا ننتظر المزيد.. فلديكم من الخبرة والسيرة العطرة والمهنية ما يمكنكم من التميز وتقديم الأفضل … مع أطيب أمنيات النجاح والتوفيق.
مبارك الاصلاح
نتمني لكم التوفيق والنجاح
مبروك استاذ فيصل
الي الامام
انصحوا بسام البدارين بالعقلانية
أتمنى لكما و للأصلاح التوفيق. إضافه نوعيه سنتابعها بأستمرار
مبروك الصحيفة الجيده – الاصلاح – عسى ان تكون عينا للشعب على الخلل قبل وقوعه لاصلاحه ابتداء او بعد وقوعه لمحاسبة مقترفيه ؟
واعتقد ان تحقيق ذلك ليس صعبا مادام الزملاء حامد العبادي وناصر قمش وفيصل الشبول يرفعون الرايه باقتدار وامانة وشرف ونزاهة تجعلهمم عين الصحافه الساهره على الفاسدين وعين الشعب على اموال الشعب التي يتامر الفاسدون عليها يوميا لسرقتها ونهبها
اقول ذلك رغم ان المهمة ليست سهلة فبرغم وجود الكفاءات الصحافيه فاعداء الاصلاح اختطفوا الاردن حكومة وشعبا يحركونه وفق مصالحهم فهل يستعيد ابناء الوطن ووطنهم من ايدي خاطفيه لتبقى رايته خفاقه في ظل القياده الهاشميه التي ماكان الاردن بدونها ولن يبقى الا بوجودها في ظل نهج يقوده الملك من خلاله شعبه وينفذ ارادة هذا الشعب ليكون الاردن انموذجا في الحكم الرشيد الذي تكون فيه القياده خادمة للشعب وليس العكس حتى نبني وطنا بلا فساد
أتمنى لكم و للأصلاح التوفيق مبروك الى عطوفة الاستاذ فيصل
الي الامام
مبروك ابو عمر و الى الامام تستاهل اكتر من هيك نتمنى لك التوفيق
الف مبروك ابو عمر ومنها للاحسن ان شاء الله
الف مبروك عطوفة الاستاذ فيصل الشبول من احسن الي احسن ان شاء الله
الف مليون مبروك استاذ ابو عمر متمنيا لك التوفيق والتقدم ( فانت تستحق الثناء )
الف مبروك منه لللافضل يا رب ابو عمر
له يا ابو عمر له احنا اطلعنا اخر اشي…….. من جد حقك علينا
مبرووووووووووووووووووووووووووووك
اتمنى ان تبقوا هكذا ولا تنساقو خلف مظلة الحكومة و تصيرو من باقي المواقع الاتباع المكررين
ألف ألـف مبروك للإعلامي المخضرم فيصل الشبول فأشهد بأنك تستحق أفضل الأفضل وإلى الأمام عطوفتكم …
ابنتكم المخلصة اللي لا تزال تذكر فضلكم،،،
نــــور البشـــابشــة
ها قد استيقظ زمن الحاضر الابكم … على رجل ما عرفت الصحافة ولا الاعلام مثله رجل المواقف المشرفة …. صاحب الكلمة الحرة الاصيلة … رجل نسجت له الاقلام كل المحبة والاحترام …صوت اقلامكم يا ابا عمر لها صدى … فدعها تجلجل …فهي لا تخرج الا في حب هذا الوطن وحب مليكه المفدى … بوركت ايها الاعلامي الرائع فيصل الشبول
الى الامام استاذ ناصر قمش
نبارك للاخ فيصل والى زملائه هذا المنجز الجديد ونتمنى له كل توفيق ونجاح ونرجو ان تكون قيمة مضافة الى الصحافة الوطنية والقومية تنير الدرب وتفتح افاق المستقبل للاجيال القادمة وان تكون خير سفير لنقل الكلمة الصادقة الجريئة بمهنية عالية واقتدار – والله ولي التوفيق .
مبروك ابو علاء مع تمنياتي لك ولزملائك التوفيق
مبارك استاذ فيصل على هذا الانجاز وانا اشهد انك من الناس المصلحين والشاهد على ذلك الفترة التي انا عاصرتها لك في الاذاعة والتلفزيون فقد كنت من المدراء القلائل جدا الذين تركوا بصمات واضحة في المؤسسة وفقك الله لخدمة الوطن
فيصل الشبول- ناصر قمش- حامد العبادي-اسماء معروفه في عالم الصحافة ونحن على ثقة ان هذا الموقع سيكون كبير الانجازات بهذه الاسماء التي نكن لها كل تقدير واحترام لمهنيتهم المسؤولة مع اجمل الامنيات بالنجاح والتوفيق الذي لا نشك به
وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطن
الى الامام وكل الامنيات بالتوفيق لكم .
الف مبروك انطلاقة الاصلاح وانا على يقين بان الاستاذ الكبير فيصل الشبول هو من قادة الاصلاح .. كان الله في عونك عزيزنا ابو عمر ولك مني كل الاحترام
الله يوفقكم لهذه المهمه
الصعبه والف مبروك لهذه الخطوه
الف مبروك موقعكم الالكتروني الجديد
راجين منكم الوقوف الى جانب الاردن.
مبارك لعطوفة ابو عمر خصوصا ولكل الايادي التي تعمل وتبني معه ، والى الامام حتى الاصلاح … فعلى الاقل بعض اعمالكم تدل على نظافتكم واستقامتكم
الف الف الف مليوووووووووووون مبروووووووووك يا استاذ فيصل ( ابو عمر ) ان شاء الله الى الامام يا اخ فيصل اخوك ( غازي ابو حسان واولاده )
لقد زرت موقعكم الموقر وأعجبتي المحتوى والاخراج . وفقكم الله وسدد خطاكم
نبارك لكم هذه الخطوه الكبيره من خلال مهنية اصحابها كبار في هذاالتخصص .. ( لا لمن كل من هب ودب ..مع انه كان متاخرا .بعض الشيئ .ولكن كن متاخرا .واكثر قوة وأصلاحا ..
مبارك … لا خوف على المهنية الصحفية وامثال ابو عمر فيصل الشبول على الساحة الاعلامية الاردنية… نتمنا لكم التوفيق.
انتم راكببين امواج وغير موضوعيين واعدكم ان هذه اول مرة وكذلك الاخيرة التي ادخل بها لموقعكم
أبارك للإخوة القائمين على موقع الإصلاح الإخباري المميز ومثمناً جهودهم الجبارة في نشر الخبر بكل مصداقية وشفافية ودورهم في رفعة وسمو الإعلام في وطننا الأردن الغالي متمنياً لهم النجاح والتوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار في ظل الديمقراطية الأردنية وتحت الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ذخراً للأردن والأردنيين وحفظ الله وطننا الغالي بالأمن والأمان والإستقرار ولشعبنا الأردني التقدم والرقي والرفاه .
عاشق تراب الأردن
سميح الطويفح / الفوسفات
ولله ولله بالفعل موقع ممتااااز ولااماام … وبتمنالكو التوفيق
وانا مكلف بعمل دراسه عن موقع اصلاح نيوز الرائع
الله يبارك فيكم
ا
مع حبي وتقديري لكم
بارك الله فيكم موقع رائع ومتميز ويسعدني ان ارى هكذا موقع ينشر ويتواصل مع الجميع بارك الله لكم في سعيكم واتمنى لكم التوفيق من كل قلبي محمد الصراف كوردستان العراق
الى الامام وكل الامنيات بالتوفيق لكم .
مبروك .نرجو أنيكون عند حسن الظن
مبروك .نرجو أن يكون عند حسن الظن
أرجو من الله العلي القدير للقائمين على موقع إصلاح الإخباري الصحة والعافية والتوفيق والنجاح وللموقع المزيد من التقدم والرقي والإزدهار لما فيه رضاء لوجه الله تعالي وخير للوطن والمواطن الأردني النبيل …
عاشق تراب الأردن
سميح الطويفح / الفوسفات
بالتوفيق
الاخوة الاعزاء القائمين على هذا الصرح العظيم ابارك لكم جميعا هذه الانطلاقه الاعلاميه الممتازه ، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه مصلحة الامه
مع اني علمت بالموقع متأخرا وبالصدفة الا ان ذلك لا يمنع ان اشد على يدي المؤسسين والعاملين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومن اليوم ستصبح الاصلاح جريدتي اليومية سعيا وبحثا عن الحقيقة مبروك مع انها متاخرة والى الامام
الف مبروك
للامام قدما بأذن الله نحو اعلام راقي وموضوعي -وفقكم الله-