الأمانة تغلق ( 426 ) كوفي شوب ومطعم الاصلاح نيوز – أغلقت امانة عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي ( 426 ) محل لكوفي شوبات ومطاعم لمخالفتها قانون الصحة العامة في منع التدخين وتعليمات تقديم الأراجيل . وكشفت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات عن تصويب وضع 138 محل ومطعم اوضاعها ( حصول / تجديد على الترخيص ) أو أزالة أسباب […]

مصدر امني: تتبع حسابات الكترونية لأشخاص اساءوا للضحايا الاردنيين باعتداء اسطنبول الاصلاح نيوز – اكد مصدر امني مسؤول في مديرية الامن العام ان وحدات واقسام مكافحة الجريمة الالكترونية في المديرية باشرت التحقيق والتتبع لعدد من الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال اساءتهم للضحايا الاردنيين الذي سقطوا جراء الاعتداء الارهابي الذي وقع اخيرا في اسطنبول. وقال المصدر ان اجراءات التحقيق في […]

120 ألف حالة تعاني من حساسية القمح الاصلاح نيوز – وزعت جمعية اصدقاء مرضى حساسية القمح اليوم الاربعاء في غرفة تجارة اربد، معونات غذائية على عدد من المصابين بالمرض في المحافظة، ضمن مبادرة ‘غذائي علاجي’ التي اطلقتها الجمعية على مستوى المملكة. واشارت رئيسة الجمعية سهير عبدالقادر خلال لقاء مع مرضى حساسية القمح، الى ان الاحصائيات الاولية تشير الى وجود ما يزيد عن […]

انتحار اربعيني في الزرقاء الاصلاح نيوز – قدم المدعو (م.ح) ظهر اليوم على الانتحار ‘شنقا’ وفق مصدر أمني . وقال المصدر ان رجلا يبلغ من العمر ’48’ عاما أقدم على الانتحار شنقا من خلال ربط حبل حول عنقه داخل منزله الكائن في منطقة الجبل الابيض بالزرقاء. واشار المصدر الامني الى انه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانتحار .

40 مقعداً للكوتا في مجالس المحافظات الاصلاح نيوز – نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5434) تاريخ 15/12/2016 نظام رقم (175) لعام 2016 “النظام الداخلي لمجالس المحافظات” والصادر بموجب الفقرة (د) من المادة (9) من قانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015. واشار معهد تضامن الى أن النظام الداخلي المكون من (20) مادة ينظم عمل مجالس المحافظات، حيث حدد إجراءات إنتخاب رئيس/رئيسة […]

البراءة لشاب من الشروع بالقتل الاصلاح نيوز – أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة شاب من تهمة الشروع بقتل رجل بعد توقيف دام قرابة السنة ونصف السنة. وكان المتهم تعرف على المشتكي حيث أبلغه الاخير انه يستطيع تأمينه بفيزا لأمريكا مقابل مبلغ 5 الاف دينار حيث قام المتهم بدفع ال 5 الاف دينار ولم يستطع المشتكي تأمين الفيزا. وكان المشتكي تعرض […]

دفاع مدني اربد تنظم حملة للتبرع بالدم الاصلاح نيوز – نظمت مديرية دفاع مدني اربد بالتعاون مع جمعية اربد أجمل ومبادرة العفاف الإنسانية وبنك الدم في وزارة الصحة اليوم الأربعاء حملة تبرع بالدم لمرتبات المديرية ومراكزها. ويأتي ذلك ضمن نشاطات المديرية التي تأتي إيماناً منها بأهمية تحقيق المسؤولية الاجتماعية في مساعدة المحتاجين للدم. وبين مدير دفاع مدني اربد العميد منيب العواودة أن […]

متقاعدي الضمان تطالب بتعديلات على القانون الاصلاح نيوز – طالب رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عبد الله رياض شموط باعادة النظر في عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك بعض المواد المجحفه بحق المتقاعدين . وطالب بصرف زيادة على الراتب تحت بند التضخم الوظيفي، مشيرا الى ان الكثير من المتقاعدين تاكلت رواتبهم بسبب ارتفاع الاسعار، واصبحت الرواتب […]

شكوى لاهالي السلط من نقل شركة الكهرباء الاصلاح نيوز – شكا رواد شركة الكهرباء الاردنية فرع شفا العامرية من حصول ارباكات نتيجة انتقال الفرع القديم الى مكان اخر دون وضع يافطة للشركة ووضع اعلان يفيد بالانتقال، مؤكدين ان الفرع الجديد يعاني من نقص في الخدمات اهمها عدم امكانية دفع الفواتير . وقال المواطن محمد كلوب ان فرع الشركة انتقل الى فرع جديد […]