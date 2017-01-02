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أخر الأخبار

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وزير المالية يؤكد أهمية التنسيق مع ديوان المحاسبة للرقابة على المال العام
وزير المالية يؤكد أهمية التنسيق مع ديوان المحاسبة للرقابة على المال العام
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الإفراج عن قاتل لص عبدون
الإفراج عن قاتل لص عبدون
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أشغال شاقة وغرامات بحق متهمين بقضايا مخدرات
أشغال شاقة وغرامات بحق متهمين بقضايا مخدرات
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قطر لم تعتذر عن استقبال جودة
قطر لم تعتذر عن استقبال جودة
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حماد لم يضبط إيقاع يده .. فكيف يضبط وزارته؟
حماد لم يضبط إيقاع يده .. فكيف يضبط وزارته؟
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مصري يزور عقد زواج أردنية بالدقهلية
مصري يزور عقد زواج أردنية بالدقهلية
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اردنية تلد على متن طائرة قطرية
اردنية تلد على متن طائرة قطرية
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مسؤول أممي يطلع الدول العربية على وقف إطلاق النار في سوريا
مسؤول أممي يطلع الدول العربية على وقف إطلاق النار في سوريا
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فيلادلفيا” تحتفي بثقافة الصحة النفسية بالتزامن مع يومها العالمي
فيلادلفيا” تحتفي بثقافة الصحة النفسية بالتزامن مع يومها العالمي

الرياضة

كليفلاند يتغلب على نيو اورليانز في دوري السلة الأميركي

الاصلاح نيوز – تخطى نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس اعراض اصابته بالانفلونزا ليقود فريقه حامل اللقب، للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 90-82 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين. وسجل جيمس 26 نقطة، واضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة. وطال المرض ايضا نجم الفريق كيفن لاف الذي سجل 12 نقطة ونجح في 11 متابعة قبل […]

 
 
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أدب وخواطر

إن الشجاع هو الجبان عن الأذى        وأرى الجريء على الشرور جبانا 

أحمد شوقي
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