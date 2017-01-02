الاصلاح نيوز – أغلقت امانة عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي ( 426 ) محل لكوفي شوبات ومطاعم لمخالفتها قانون الصحة العامة في منع التدخين وتعليمات تقديم الأراجيل . وكشفت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات عن تصويب وضع 138 محل ومطعم اوضاعها ( حصول / تجديد على الترخيص ) أو أزالة أسباب […]
الاصلاح نيوز – اكد مصدر امني مسؤول في مديرية الامن العام ان وحدات واقسام مكافحة الجريمة الالكترونية في المديرية باشرت التحقيق والتتبع لعدد من الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال اساءتهم للضحايا الاردنيين الذي سقطوا جراء الاعتداء الارهابي الذي وقع اخيرا في اسطنبول. وقال المصدر ان اجراءات التحقيق في […]
الاصلاح نيوز – وزعت جمعية اصدقاء مرضى حساسية القمح اليوم الاربعاء في غرفة تجارة اربد، معونات غذائية على عدد من المصابين بالمرض في المحافظة، ضمن مبادرة ‘غذائي علاجي’ التي اطلقتها الجمعية على مستوى المملكة. واشارت رئيسة الجمعية سهير عبدالقادر خلال لقاء مع مرضى حساسية القمح، الى ان الاحصائيات الاولية تشير الى وجود ما يزيد عن […]
الاصلاح نيوز – قدم المدعو (م.ح) ظهر اليوم على الانتحار ‘شنقا’ وفق مصدر أمني . وقال المصدر ان رجلا يبلغ من العمر ’48’ عاما أقدم على الانتحار شنقا من خلال ربط حبل حول عنقه داخل منزله الكائن في منطقة الجبل الابيض بالزرقاء. واشار المصدر الامني الى انه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانتحار .
الاصلاح نيوز – نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5434) تاريخ 15/12/2016 نظام رقم (175) لعام 2016 “النظام الداخلي لمجالس المحافظات” والصادر بموجب الفقرة (د) من المادة (9) من قانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015. واشار معهد تضامن الى أن النظام الداخلي المكون من (20) مادة ينظم عمل مجالس المحافظات، حيث حدد إجراءات إنتخاب رئيس/رئيسة […]
الاصلاح نيوز – أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة شاب من تهمة الشروع بقتل رجل بعد توقيف دام قرابة السنة ونصف السنة. وكان المتهم تعرف على المشتكي حيث أبلغه الاخير انه يستطيع تأمينه بفيزا لأمريكا مقابل مبلغ 5 الاف دينار حيث قام المتهم بدفع ال 5 الاف دينار ولم يستطع المشتكي تأمين الفيزا. وكان المشتكي تعرض […]
الاصلاح نيوز – نظمت مديرية دفاع مدني اربد بالتعاون مع جمعية اربد أجمل ومبادرة العفاف الإنسانية وبنك الدم في وزارة الصحة اليوم الأربعاء حملة تبرع بالدم لمرتبات المديرية ومراكزها. ويأتي ذلك ضمن نشاطات المديرية التي تأتي إيماناً منها بأهمية تحقيق المسؤولية الاجتماعية في مساعدة المحتاجين للدم. وبين مدير دفاع مدني اربد العميد منيب العواودة أن […]
الاصلاح نيوز – طالب رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عبد الله رياض شموط باعادة النظر في عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك بعض المواد المجحفه بحق المتقاعدين . وطالب بصرف زيادة على الراتب تحت بند التضخم الوظيفي، مشيرا الى ان الكثير من المتقاعدين تاكلت رواتبهم بسبب ارتفاع الاسعار، واصبحت الرواتب […]
الاصلاح نيوز – شكا رواد شركة الكهرباء الاردنية فرع شفا العامرية من حصول ارباكات نتيجة انتقال الفرع القديم الى مكان اخر دون وضع يافطة للشركة ووضع اعلان يفيد بالانتقال، مؤكدين ان الفرع الجديد يعاني من نقص في الخدمات اهمها عدم امكانية دفع الفواتير . وقال المواطن محمد كلوب ان فرع الشركة انتقل الى فرع جديد […]
الاصلاح نيوز – جددت فعاليات تجارية ومجتمعية في بلدة مؤتة التي تشكل العصب التنموي والحيوي للواء المزار الجنوبي مطالبهم لبلدية مؤتة والمزار، بتصويب اوضاع الشوارع الفرعية المؤدية للاسواق والمحال والتجمعات والتي بات البعض منها في ضوء الحفر والتشققات وتجمع المياه المستمر عليها اشبه بطرق زراعية تتعذر امكانية الحركة المروية بسهولة ويخل مشهدها العام بالمظهر الجمالي […]
الاصلاح نيوز – اطمأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على سير الامتحان، اليوم الاربعاء، من خلال التواصل المستمر مع غرفة العمليات، داعياً كوادرها متابعة جميع الملاحظات الواردة إليها سواء من كوادر الوزارة أو من المواطنين أو الطلبة والتعامل معها بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة في عقد […]المزيد
الاصلاح نيوز – أشاد مجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب فيه إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما قال، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان هذا القرار التاريخي يعبر عن إجماع الأسرة الدولية كافة برفض الاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته ويشكل بداية إيجابية للمجتمع الدولي للاعتراف بالحقوق الفلسطينية، جدد تأكيده على حق […]المزيد
الاصلاح نيوز – قال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي إن اللجنة ستنتهي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من إعداد قرارها بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017. وأوضح، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستنتهج في قرارها بشأن “الموازنة” ولأول مرة العمق التحليلي وربط النتائج وصولاً إلى تقديرات الإيرادات العامة، ضمن […]المزيد
الاصلاح نيوز – قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور وائل عربيات: انه ولأول مرة يكون هناك فائض في عوائد الحج للموسم الماضي بحوالي 67 الف دينار سيتم تخصيصها لتطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بموسم الحج المقبل. واوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن مختلف الوسائل الاعلامية المحلية، ان الوزارة تقدر الدور المهم والحيوي […]المزيد
الاصلاح نيوز – تخطى نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس اعراض اصابته بالانفلونزا ليقود فريقه حامل اللقب، للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 90-82 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين. وسجل جيمس 26 نقطة، واضاف 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة. وطال المرض ايضا نجم الفريق كيفن لاف الذي سجل 12 نقطة ونجح في 11 متابعة قبل […]
إن الشجاع هو الجبان عن الأذى وأرى الجريء على الشرور جبانا